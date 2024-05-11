Макрон уже надеется, что Франции не придется воевать в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что его стране не придется воевать в Украине.

Макрон сделал новое заявление об иностранных войсках в Украине. Фото из открытых источников

Французский лидер заявил, что в какой-то момент европейцы должны быть готовы остановить Россию от дальнейшего продвижения вперед в Украине. В то же время он подчеркнул, что "надеется всем сердцем, что нам не придется воевать".

"Если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружаться. И вот почему мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными для наших противников. Мы должны говорить им, что если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам, моей собственной безопасности, так я не исключаю вмешательства", – отметил Эмманюэль Макрон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия строит в центральной Беларуси базу для размещения ядерных боеголовок. Если Россия перевезет ядерное оружие для хранения в Беларусь, это будет первый подобный случай после распада Советского союза. У РФ есть ядерные боеголовки на собственной территории, расположенные недалеко от Украины и стран НАТО. Однако, отмечает издание, разместив оружие в Белоруссии, Кремль попытается подчеркнуть ядерную угрозу и укрепить свои силы ядерного сдерживания.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что мир должен дать оценку, что привело к появлению мощного российского террористического режима с ядерным оружием, убежден политолог Александр Антонюк. "Война в Украине — это не только следствие двойных стандартов Запада и бездействия международных институтов, но и причина будущих военных эскалаций. Поэтому, кроме завершения войны в Украине, мир должен найти инструменты, которые сделают невозможными войны в будущем", — резюмировал эксперт.