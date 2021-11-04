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Макрон вручил Меркель высшую награду во Франции

Вручение высшей награды Франции состоялось во французском винодельческом регионе Бургундия

сегодня, 12:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон вручил врио канцлера Германии Ангеле Меркель орден Почетного легиона. Торжество по случаю вручения высокой награды прошло во французском винодельческом регионе Бургундия. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на "УНИАН". 

Макрон вручил Меркель высшую награду во Франции

Макрон и Меркель. Фото: REUTERS

Президент Франции перед вручением ордена произнес трогательную речь, отметив, что он высоко ценит Ангелу Меркель и очень благодарен ей за бесценные советы. Макрон признался, что Меркель удалось его многому научить, вовремя сделать необходимые подсказки. Также Эммануэль Макрон сделал акцент на том, что вклад Ангелы Меркель в усиление объединённой Европы просто огромен.

Лидер французов отметил, что сохранение единой Европы, усиление ее – это все заслуга Ангелы Меркель, потому как во многом именно благодаря позиции канцлера ФРГ Европе удалось устоять, пройти непросты потрясения и сложности. Европа никогда не забудет заслуг Ангелы Меркель.

Для информации, Орден Почетного легиона имеет очень большое значение для Франции. Эта высокая награда была учреждена еще Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Его принято присваивать гражданам Франции, а также представителям других государств. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент РФ Владимир Путин поставил Меркель и Макрона перед фактом, что теперь решать все вопросы по Украине будет без ее участия. Лидер Кремля недоволен, что официальный Киев пытается все вопросы согласовывать со своими союзниками и партнерами. Поэтому, уверен Путин, нет никакой надобности вести диалог с Украиной, когда, по факту, от нее ничего уже не зависит.


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Источник: https://www.unian.net/world/makron-nagradil-merkel-ordenom-pochetnogo-legiona-foto-novosti-mira-11598823.html
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