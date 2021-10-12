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Путин заявил Меркель и Макрону, что теперь решать все вопросы по Украине будет без ее присутствия

Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном, жаловался на Украину

сегодня, 08:18
Автор:

Кравцев Сергей

Лидеры Франции и Германии Макрон и Меркель соответственно решили поинтересоваться мнением не только президента Украины Владимира Зеленского, но и президента России Владимира Путина относительно ускорение урегулирования конфликта на Донбассе. Как и с Зеленским лидеры поговорили с Путиным по телефону. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает сайт Кремля.

Путин заявил Меркель и Макрону, что теперь решать все вопросы по Украине будет без ее присутствия

Путин, Меркель и Макрон. Фото: из открытых источников

На официальном ресурсе Кремля сообщается, что беспокойство вызывает "пробуксовка урегулирования внутриукраинского кризиса". В ходе разговора снова было подчеркнуто важность следовать "Минску", который были подписаны в 2015 году. Было также достигнуто понимания относительно дальнейшего сотрудничества и взаимодействия Германии, Франции и РФ в рамках "Нормандского формата".

Путин высказал свое мнение относительно неготовности официального Киева выполнить те договоренности, которые были ранее согласованы всеми сторонами переговоров. По итогам разговора было принято решение – поручить главам внешнеполитических ведомств проработать вопрос целесообразности встречи лидеров "Нормандского формата" на самом высоком уровне. Пока же министры иностранных дел стран "Нормандского формата" встретятся на своем уровне.

Комментируя информацию, израильский политический обозреватель Соломон Манн отметил у себя в Facebook, источники МИД Франции подтверждают утверждение Кремля о том, что Путин личным звонком канцлеру Меркель и президенту Макрону осуществил высказанную накануне угрозу Медведева о том, что теперь решать все вопросы по Украине Россия будет без ее присутствия. Договоренность достигнута о встрече глав МИД Германии, Франции и России в "Нормандском формате".

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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/66901
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