Макрон выступил за продолжение диалога с Путиным: зачем это ему

Лидер Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что выступает за то, чтобы продолжить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Франции убежден, что необходимо общаться со всеми, прежде всего с теми, "с кем мы не согласны". Об этом сообщило издание Le Figaro.

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Глава Франции сегодня, 1 сентября, беседовал с дипломатами своей страны. Он заявил, что в любое время готов вести диалог. Вместе с тем президент Франции отметил, что Турция не должна быть одной страной, которая сейчас наладила диалог с Россией.

"Мы не должны поддаваться какой-либо ложной морали, которая сделает нас бессильными. Работа дипломата – разговаривать со всеми, особенно с людьми, с которыми мы не общаемся. Поэтому мы будем продолжать это делать (говорить с Путиным – ред.) в согласии с нашими союзниками", — подчеркнул Макрон.

Важно, что глава Франции убежден, что главная военная цель Кремля – это разделить Европу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Макрон после длительного перерыва снова позвонил по телефону Путину. Президент Франции Эммануэль Макрон снова позвонил Владимиру Путину. Политики говорили о Запорожской АЭС и войне на территории Украины. В Кремле сообщили, что Путин и Макрон поговорили о ситуации, сложившейся вокруг Запорожской АЭС, и отметили важность отправления миссии МАГАТЭ на станцию. Путин заявил о готовности пригласить экспертов из Красного Креста и ООН в колонию в Оленовке, где во время теракта россиян погибли находившиеся в плену украинские военные. Кроме того, глава Кремля рассказал Макрону о реализации "зернового соглашения". В итоге, как сообщают в Кремле, стороны договорились и дальше поддерживать контакт для решения вопросов.

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