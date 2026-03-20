Макрон жестко поставил ультиматум ЕС по 90 млрд для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с жестким заявлением после саммита Европейского совета 19 марта, отметив: решение о предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро не подлежит пересмотру и должно быть выполнено без промедления.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

По его словам, эта договоренность была единогласно одобрена лидерами ЕС еще в декабре 2025 года, поэтому ее реализация является вопросом доверия ко всему европейскому блоку.

"Для меня не существует плана "Б", ведь план "А" должен быть выполнен", — подчеркнул Макрон.

Французский лидер также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за согласие принять миссию ЕС, которая поможет с технической поддержкой и финансированием ремонта нефтепровода "Дружба", поврежденного в результате российских ударов.

Макрон подчеркнул, что принятые на уровне ЕС решения не могут оставаться только декларациями.

"Если государства соглашаются – они должны действовать. Иначе это подвергает сомнению сам смысл наших договоренностей", — заявил он.

На фоне внутренних споров в Евросоюзе вопрос финансовой поддержки Украины остается одним из ключевых. От скорости выполнения обещаний, по оценкам экспертов, зависит не только стабильность украинской экономики, но авторитет ЕС как глобального политического игрока.

Европейский Союз, несмотря на блокировку со стороны Венгрии, все равно найдет способ передать Украине кредит в размере 90 млрд евро в 2026-28 годах. Соответствующее заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС ночью 20 марта.




