Макрон жорстко поставив ультиматум ЄС щодо 90 млрд для України

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із жорсткою заявою після саміту Європейська рада 19 березня, наголосивши: рішення про надання Україні кредиту у 90 млрд євро не підлягає перегляду і має бути виконане без зволікань.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ця домовленість була одностайно схвалена лідерами ЄС ще у грудні 2025 року, а відтак її реалізація є питанням довіри до всього європейського блоку.

"Для мене не існує плану “Б”, адже план “А” має бути виконаний", — підкреслив Макрон.

Французький лідер також подякував президенту України Володимиру Зеленському за згоду прийняти місію ЄС, яка допоможе з технічною підтримкою та фінансуванням ремонту нафтопроводу "Дружба", пошкодженого внаслідок російських ударів.

Макрон наголосив, що ухвалені на рівні ЄС рішення не можуть залишатися лише деклараціями.

"Якщо держави погоджуються – вони повинні діяти. Інакше це ставить під сумнів сам сенс наших домовленостей", — заявив він.

На тлі внутрішніх суперечок у Євросоюзі питання фінансової підтримки України залишається одним із ключових. Від швидкості виконання обіцянок, за оцінками експертів, залежить не лише стабільність української економіки, а й авторитет ЄС як глобального політичного гравця.

