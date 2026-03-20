Франція Макрон жорстко поставив ультиматум ЄС щодо 90 млрд для України
Макрон жорстко поставив ультиматум ЄС щодо 90 млрд для України

Франція вимагає негайного виконання обіцянок: на кону довіра до всього Євросоюзу

20 березня 2026, 11:37
Автор:
Кравцев Сергей

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із жорсткою заявою після саміту Європейська рада 19 березня, наголосивши: рішення про надання Україні кредиту у 90 млрд євро не підлягає перегляду і має бути виконане без зволікань.

За його словами, ця домовленість була одностайно схвалена лідерами ЄС ще у грудні 2025 року, а відтак її реалізація є питанням довіри до всього європейського блоку. 

"Для мене не існує плану “Б”, адже план “А” має бути виконаний", — підкреслив Макрон.

Французький лідер також подякував президенту України Володимиру Зеленському за згоду прийняти місію ЄС, яка допоможе з технічною підтримкою та фінансуванням ремонту нафтопроводу "Дружба", пошкодженого внаслідок російських ударів.

Макрон наголосив, що ухвалені на рівні ЄС рішення не можуть залишатися лише деклараціями. 

"Якщо держави погоджуються – вони повинні діяти. Інакше це ставить під сумнів сам сенс наших домовленостей", — заявив він.

На тлі внутрішніх суперечок у Євросоюзі питання фінансової підтримки України залишається одним із ключових. Від швидкості виконання обіцянок, за оцінками експертів, залежить не лише стабільність української економіки, а й авторитет ЄС як глобального політичного гравця.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз, незважаючи на блокування з боку Угорщини, все одно знайде спосіб передати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-28 роках. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції після саміту лідерів ЄС уночі 20 березня.




Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/03/20/7233641/
