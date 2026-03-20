Макрон жорстко поставив ультиматум ЄС щодо 90 млрд для України

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Франції Еммануель Макрон виступив із жорсткою заявою після саміту Європейська рада 19 березня, наголосивши: рішення про надання Україні кредиту у 90 млрд євро не підлягає перегляду і має бути виконане без зволікань.
За його словами, ця домовленість була одностайно схвалена лідерами ЄС ще у грудні 2025 року, а відтак її реалізація є питанням довіри до всього європейського блоку.
Французький лідер також подякував президенту України Володимиру Зеленському за згоду прийняти місію ЄС, яка допоможе з технічною підтримкою та фінансуванням ремонту нафтопроводу "Дружба", пошкодженого внаслідок російських ударів.
Макрон наголосив, що ухвалені на рівні ЄС рішення не можуть залишатися лише деклараціями.
На тлі внутрішніх суперечок у Євросоюзі питання фінансової підтримки України залишається одним із ключових. Від швидкості виконання обіцянок, за оцінками експертів, залежить не лише стабільність української економіки, а й авторитет ЄС як глобального політичного гравця.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз, незважаючи на блокування з боку Угорщини, все одно знайде спосіб передати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-28 роках. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції після саміту лідерів ЄС уночі 20 березня.