Макрону досталось за гарантии безопасности для РФ: в Польше не понимают, о чем говорит президент Франции

Инициатива президента Франции предложить России гарантии безопасности со стороны Запада есть "фатальной стратегической ошибкой". Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью "RMF FM".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Яблонский отметил, что сегодня украинский народ борется не только за свою свободу и независимость, но и защищает всю Европу от того, что может произойти, если представить, что победит Россия. Именно поэтому в МИД Польши уверены, что Украина должна не выпрашивать, а быть уверенной в увеличении поставок новейшего вооружения не только от США, но и от других союзников.

"Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности России расценивается как фатальная стратегическая ошибка", – заявил польский дипломат.

По его словам, России не нужно предоставлять какие-то гарантии, потому как сегодня никто этой стране не угрожает, никто не заинтересован в нападении на Россию.

Павел Яблонский отметил, если и нужны кому-то гарантии, то это соседям России – "гарантии того, что Россия не нападет на нас".

В то же время замминистра поддержал позицию президента США Джо Байдена, который заявил, что разговор с Россией будет иметь смысл только в том случае, если он будет честным и заслуживающим доверия. Но пока то Кремль не демонстрирует готовности к разговору, он продолжает накалять ситуацию, усиливая войну.

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