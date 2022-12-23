Макрону досталось за гарантии безопасности для РФ: в Польше не понимают, о чем говорит президент Франции

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Кравцев Сергей
Инициатива президента Франции предложить России гарантии безопасности со стороны Запада есть "фатальной стратегической ошибкой". Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью "RMF FM".
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Яблонский отметил, что сегодня украинский народ борется не только за свою свободу и независимость, но и защищает всю Европу от того, что может произойти, если представить, что победит Россия. Именно поэтому в МИД Польши уверены, что Украина должна не выпрашивать, а быть уверенной в увеличении поставок новейшего вооружения не только от США, но и от других союзников.
По его словам, России не нужно предоставлять какие-то гарантии, потому как сегодня никто этой стране не угрожает, никто не заинтересован в нападении на Россию.
Павел Яблонский отметил, если и нужны кому-то гарантии, то это соседям России – "гарантии того, что Россия не нападет на нас".
В то же время замминистра поддержал позицию президента США Джо Байдена, который заявил, что разговор с Россией будет иметь смысл только в том случае, если он будет честным и заслуживающим доверия. Но пока то Кремль не демонстрирует готовности к разговору, он продолжает накалять ситуацию, усиливая войну.
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