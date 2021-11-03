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Марин Ле Пен больше не в приоритете: у Москвы на выборах во Франции новый фаворит

Новый фаворит Кремля – ультраправых взглядов Эрик Земмур, который уже заявил, что Москва гораздо более надёжный партнёр, чем США, Великобритания и Германия

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Кремль, похоже, начал подыскивать замену Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах во Франции в следующем году. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский политический эксперт Олеся Яхно.

Марин Ле Пен больше не в приоритете: у Москвы на выборах во Франции новый фаворит

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Политолог предполагает, что в Кремле что-то пошло не так, раз Москва попросила Ле Пен вернуть займ в 10 миллионов евро, который в свое время ей предоставил российский банк. По всей видимости, ставка на Ле Пен больше не работает.

"Новый фаворит – ультраправых взглядов Эрик Земмур, который уже заявил, что Москва гораздо более надёжный партнёр, чем США, Великобритания и Германия. Ну, а в ответ на восторг Земмура Путиным российские think tanks уже начали делать ответные комплименты. Так, в Институте Русстарт уже заявили, что с учётом роста популярности Земмура, он может победить, и тогда будет создан альянс Москвы, Парижа и Берлина для противостояния англосаксам", – отметила Олеся Яхно.

Политолог обращает внимание на интересный акцент, который сделало рейтинговое издание "The Times". В материале издания говорится, что очень маленькая вероятность, что официальные власти РФ публично поддержат Земмура (все же, его реальные шансы на победу невелики). Однако разные околовластные российские структуры могут делать разные заявления о его поддержке, преувеличивая его перспективы – с целью создания дестабилизирующего фона на выборах и озвучивания российской повестки в отношении Запада.

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Источник: https://www.facebook.com/olesya.yakhnobelkovskaya/posts/4288504617914590
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