Министра Франции допросили по делу об изнасиловании

Французский министр внутренних дел Жеральд Дарманин был вновь допрошен по делу об изнасиловании Софи Паттерсон-Спатц, которое два года назад суд отклонил. Этим летом дело снова было возобновлено. Об этом информирует сайт France24.

ФОТО: Из открытых источников

Адвокаты Дарманина сообщили, что он был допрошен двумя следователями. Во время допроса он находился в статусе вспомогательного свидетеля. Однако это больше означает то, что министр всего в шаге от предъявлений ему обвинений в изнасиловании Софи Паттерсон-Спатц. Хотя сам он всё отрицает. Говорит лишь о том, что всё было по обоюдному согласию.

В 2018 году девушка обвинила Жеральда Дарманина в сексуальных домогательствах и в изнасиловании. По её словам, в ноябре 2009 года после совместного ужина в клубе она отправилась с министром в номер отеля. Софи собиралась попросить знакомого пересмотреть приговор, вынесенный ей в 2004 году за шантаж бывшего парня. На то время Жеральд возглавлял юридический отдел, и девушка рассчитывала на его помощь. Однако все вышло не так, как она себе представляла. Стоит отметить, что власти тогда поддержали Дарманина.



Данное дело было несколько раз отклонено и в итоге в июне текущего года было возобновлено. Судьи апелляционной инстанции в Париже назначили новое расследование после того, как Софи обратилась в высший суд Франции. Если будут представлены серьезные доказательства, его статус изменится с вспомогательного свидетеля на обвиняемого.



Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что арестовали по обвинению в изнасиловании известного модельера, а также о том, что в Японии приговорили к смертной казни "убийцу из Twitter".

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