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Главная Новости Мир Азия В Японии приговорили к смертной казни "убийцу из Twitter"
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В Японии приговорили к смертной казни "убийцу из Twitter"

Японский маньяк Такахиро Сираиси, он же "убийца из Твиттера", провел несколько лет в тюрьме в ожидании приговора суда

сегодня, 10:18
Автор:

Мокрик Анастасия

Сегодня, 15 декабря, стало известно о том, что японского серийного убийцу Такахиро Сираиси приговорили к смертной казни. 31 октября 2017 года он был официально заключен под арест по подозрению в совершении 9 убийств. Психиатрическая экспертиза, длившаяся более 5 месяцев, признала маньяка вменяемым. В сентябре 2018 года Сираиси полностью признал свою вину в совершении изнасилований, грабежей и 9 убийств.

В Японии приговорили к смертной казни "убийцу из Twitter"

ФОТО: Из открытых источников


Такахиро более известен миру как "убийца из Twitter". В марте 2017 года он завел собственный аккаунт в Twitter и начал общение с молодыми девушками желающими покончить с собой.  В августе того же года Сираиси арендовал квартиру, чтобы приводить туда своих жертв. Схема, по которой действовал преступник, всегда была одинаковой: через социальные сети, но чаще всего Twitter, Такахиро знакомился с девушкой, желающей совершить самоубийство, и предлагал ей свою помощь в совершении суицида. В некоторых случаях он даже предлагал совершить самоубийство вместе.

 

После того как жертва соглашалась встретиться с маньяком, тот заманивал её в свое жилище, после чего нападал сразу, либо предлагал выпить вместе с ним, попутно подмешивая в напиток большие дозы снотворного. Однако исход в обоих случаях был один и тот же. Трупы убийца всегда обворовывал, забирая все ценности и наличные деньги, после чего расчленял тела и прятал останки в доме.


Сираиси связывался и с другими потенциальными жертвами. Одна ученица старшей школы, которая, к счастью, избежала смерти, обменивалась сообщениями с ним в мессенджере Line.


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что блогеру, который показал в прямом эфире смерть подруги, грозит до 15 лет тюрьмы, а также о том, что президент Трамп отказал в помиловании осужденному на смерть.




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-55313161
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