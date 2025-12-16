Скандал во Франции: Брижит Макрон попыталась извиниться за свою брань

Первая леди Франции Брижит Макрон оказалась в центре скандала после публикации видео с ее резкими высказываниями в адрес феминистических активисток. Хотя жена Макрона публично извинилась, сама риторика и тон объяснений вызвали новую волну критики во Франции.

Брижит Макрон. Фото: Christophe Petit Tesson, Pool/AP

В комментарии изданию Brut Брижит Макрон заявила, что сказанные ею слова были "частными" и прозвучали за кулисами выступления французского комика Ари Абиттана.

"Я прошу прощения, если оскорбила женщин, ставших жертвами сексуального насилия", — сказала Макрон.

Однако первая леди Франции подчеркнула, что не жалеет о своих словах, потому что они были сказаны в неофициальной обстановке.

"Я не могу жалеть о них. Действительно, я жена президента, но прежде всего, я являюсь собой. И поэтому, когда я нахожусь в частной обстановке, я могу позволить себе вести себя так, что не всегда вполне уместно", — добавила Макрон.

Напомним, что 6 декабря выступление Ари Абиттана сопровождалось протестами активисток движения #NousToutes. Комик ранее обвинялся в изнасиловании, однако после длительного расследования дело было закрыто. Тем не менее, феминистки регулярно протестуют перед выступлением Абиттана.

Сам же скандал разгорелся после того, как сайт Public обнародовал видео, на котором Брижит Макрон за кулисами называет протестующих "глупыми сучками" и уверяет комика, что их "выгонят". Запись быстро распространилась в соцсетях и стала поводом для критики Брижит Макрон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало видео, где Брижит Макрон грубо обругала феминисток.

Также "Комментарии" писали, что в США заявили о "доказательствах", что Брижит Макрон была мужчиной.