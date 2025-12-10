Скандал у Франції: Бріжит Макрон грубо вилаяла феміністок (ВІДЕО)

У Франції розгорівся скандал після того, як відео з участю першої леді Бріжит Макрон поширилося у соцмережах. На записі, оприлюдненому французьким тижневиком Public, дружина президента жорстко висловлюється на адресу феміністичних активісток, які напередодні зірвали театральний виступ актора Аре Абіттана. Митець раніше був звинувачений у зґвалтуванні, але його справу закрили.

Емманюель та Бріжит Макрон. Фото з відкритих джерел

6 грудня четверо активісток колективу #NousToutes перервали виступ Аре Абіттана в Парижі. Активістки, які вдягли маски з обличчям коміка, піднялися зі своїх місць та почали вигукувати: "Абіттан — ґвалтівник!". Попри те, що звинувачення з Абіттана були зняті після трирічного розслідування, частина суспільства вважає його повернення на сцену передчасним.

Наступного дня до театру завітала Бріжит Макрон разом зі своєю дочкою. За лаштунками вона поспілкувалася з актором, після чого, побачивши активісток, використала вульгарний вираз французькою — "брудні сучки" (sales connes). Цей момент і потрапив на відео.

"Якщо ці брудні сучки тут, ми їх виженемо! Особливо цих бандитів у масках", – сказала Бріжит Макрон.

Слова першої леді спричинили масштабну хвилю критики. Депутатка парламенту Сара Легрен заявила, що слова Макрон "ображають жінок, які борються проти сексуального насильства". Вона наголосила, що навіть зняті звинувачення проти актора не скасовують факту, що жінка подала заяву про зґвалтування.

Своєю чергою акторка та феміністична активістка Джудіт Годреш, яка сама публічно заявляла про домагання у кіноіндустрії, іронічно відреагувала в Instagram на слова дружини Макрона: "Я теж тоді брудна сучка".

Критика пролунала також з боку депутатки Європарламенту Манон Обрі, яка звинуватила подружжя Макронів у подвійних стандартах.

"Ми почали з того, що проголошували права жінок "великою справою", а закінчили образами. Час їм іти", — відреагувала Обрі.

Речник Бріжит Макрон спробував пом’якшити скандал, заявивши, що слова першої леді були адресовані радикальним методам протестувальниць, а не жіночому руху загалом. Він підкреслив, що Бріжит Макрон не підтримує саме дії активісток, які перервали виступ у театрі. Однак ця заява не зупинила хвилю суспільного обурення, яка лише посилилася через попередні скандали у Франції, пов’язані з сексуальним насильством у культурній сфері.

Одним із найвідоміших став випадок з актором Жераром Депардьє, засудженим за сексуальні домагання. Попри це, у 2023 році президент Емманюель Макрон заявив, що Депардьє став "жертвою полювання", що також викликало дискусії серед феміністичних організацій. На цьому тлі різкі слова Бріжит Макрон сприйняли як ще одне підтвердження того, що французька політична еліта недостатньо чутлива до теми прав жінок.

