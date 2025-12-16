Скандал у Франції: Бріжит Макрон спробувала перепросити за свою лайку

Перша леді Франції Бріжит Макрон опинилася в центрі скандалу після публікації відео з її різкими висловлюваннями на адресу феміністичних активісток. Хоча дружина Макрона публічно перепросила, сама риторика та тон пояснень викликали нову хвилю критики у Франції.

Бріжит Макрон. Фото: Christophe Petit Tesson, Pool / AP

У коментарі виданню Brut Бріжит Макрон заявила, що сказані нею слова були "приватними" і пролунали за лаштунками виступу французького коміка Арі Абіттана.

"Я прошу вибачення, якщо образила жінок, які стали жертвами сексуального насильства", — сказала Макрон.

Однак перша леді Франції наголосила, що не шкодує про свої слова, бо вони були сказані в неофіційній обстановці.

"Я не можу шкодувати про них. Дійсно, я дружина президента, але перш за все, я є собою. І тому, коли я перебуваю в приватній обстановці, я можу дозволити собі поводитися так, що не завжди є цілком доречним", — додала Макрон.

Нагадаємо, що 6 грудня виступ Арі Абіттана супроводжувався протестами активісток руху #NousToutes. Коміка раніше звинувачували у зґвалтуванні, однак після тривалого розслідування справу закрили. Попри це, феміністки регулярно протестують перед виступом Абіттана.

Сам же скандал розгорівся після того, як сайт Public оприлюднив відео, на якому Бріжит Макрон за лаштунками називає протестувальниць "дурними сучками" і запевняє коміка, що їх "виженуть". Запис швидко поширився в соцмережах і став приводом для критики Бріжит Макрон.

