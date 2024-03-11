Москва воспринимает только язык силы: у Макрона сделали новое заявление о помощи Украине

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Кравцев Сергей
Франция и другие страны-партнеры должны быть крепки в своей помощи Украине, которая отражает широкомасштабную военную агрессию со стороны России. Наращивание поддержки Запада для Киева станет сигналом Кремлю, поскольку Москва воспринимает только "язык баланса сил". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью La Tribune du dimanche сделал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
Стефан Сежурне. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Франции отметил, со стороны Парижа "никогда не было двусмысленности по отношению к России".
Он рассказал, что страны Балтии "являются наиболее уязвимыми", и их беспокойство "возрастает из-за возникновения неопределенности, особенно связанной с американскими выборами".
Министр напомнил, что по состоянию на сегодняшний день уже семь стран, в том числе Франция, подписали с Украиной двусторонние соглашения по безопасности, и еще 25 государств "находятся в процессе этого".
Также он в интервью высказался по поводу вопроса потенциальной отправки западных войск в Украину, теоретическую возможность чего недавно озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон. Дипломат подчеркнул, что вопрос состоит в том, сможет ли цивилизованный Запад заставить Россию прекратить войну иначе, чем максимальной поддержкой Украины. История дает нам несколько примеров безысходности стратегий отступления и слабости. Те, кто в мае 1939 года не хотел умирать за Данциг, только подбадривали Гитлера. Сегодня нельзя повторять ошибки истории.
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