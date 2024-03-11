Москва воспринимает только язык силы: у Макрона сделали новое заявление о помощи Украине

Франция и другие страны-партнеры должны быть крепки в своей помощи Украине, которая отражает широкомасштабную военную агрессию со стороны России. Наращивание поддержки Запада для Киева станет сигналом Кремлю, поскольку Москва воспринимает только "язык баланса сил". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью La Tribune du dimanche сделал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Стефан Сежурне. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Франции отметил, со стороны Парижа "никогда не было двусмысленности по отношению к России".

"В Вильнюсе (Ред. – на встрече в пятницу с министром иностранных дел Литвы) ожидали подвести итоги со странами Балтии, но также и с моим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы мы могли вместе услышать его ожидания и потребности", — отметил Сежурне.

Он рассказал, что страны Балтии "являются наиболее уязвимыми", и их беспокойство "возрастает из-за возникновения неопределенности, особенно связанной с американскими выборами".

"Отсюда наше желание создать всплеск мобилизации и поддержки Украины. Необходимо было добавить эту стратегическую двусмысленность по отношению к России, чтобы направить мощный сигнал, показывающий, что мы останемся едиными", — подчеркнул глава МИД Франции.

Министр напомнил, что по состоянию на сегодняшний день уже семь стран, в том числе Франция, подписали с Украиной двусторонние соглашения по безопасности, и еще 25 государств "находятся в процессе этого".

"Существует определенная форма единства в том, что на самом деле после двух лет конфликта Россия становится все более агрессивной по отношению к нам. А на фронте есть беспокойство как долгосрочной поддержкой, так и способностью Украины выстоять", — сказал Сежурное и подчеркнул, что РФ "не должна и не может победить".

Также он в интервью высказался по поводу вопроса потенциальной отправки западных войск в Украину, теоретическую возможность чего недавно озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон. Дипломат подчеркнул, что вопрос состоит в том, сможет ли цивилизованный Запад заставить Россию прекратить войну иначе, чем максимальной поддержкой Украины. История дает нам несколько примеров безысходности стратегий отступления и слабости. Те, кто в мае 1939 года не хотел умирать за Данциг, только подбадривали Гитлера. Сегодня нельзя повторять ошибки истории.

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