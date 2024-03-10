Что начинает осознавать Европа: есть ли перспектива увеличения помощи Украине

Внутри Европы, похоже, происходят серьезные процессы, вызванные переосмыслением российско-украинской войны и своей роли в этом противостоянии. Так, Франция, которая не исключала присутствие войск стран-членов НАТО в Украине для сдерживания российской агрессии, заявила, что создает альянс стран, которые потенциально готовы это сделать. Британия хоть и не готова пока к отправке своих войск в Украину, но оказывает мощную помощь вооружением и ракетами Storm Shadow, а также давит на Германию, чтоб та каким-то образом (пусть даже через Британию) предоставила нам дальнобойные ракеты Taurus. О чем говорит происходящее? Какие есть варианты развития событий в ракурсе усиления европейской помощи Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Макрон, Шольц, Дуда. Фото из открытых источников

Заявления о необходимости украинской победы Запад должен подтвердить конкретными решениями

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов рассуждает так:

подразумевает прохождение всех процедур в Конгрессе, что также требует длительного времени. В этих условиях компенсировать потребности Украины необходимо из других источников, прежде всего европейских". "Предоставление американской помощи откладывается на месяцы, и даже при этом не является гарантированным. Подготовка альтернативных предложений по предоставлению Украине кредита под залог замороженных российских активов

Эксперт отмечает, что стартует программа Ukraine Facility, по которой уже в марте ожидается получение 4,5 миллиардов евро финансовой помощи. На заседании Совета ЕС 22 марта лидеры Евросоюза рассмотрят вопросы усиления военной помощи Украине, а также увеличения своих оборонных бюджетов.

"Европа уже признала риски прямого военного конфликта с Россией, и начинает готовиться к противодействию таким рискам. Президент Украины Владимир Зеленский подписал уже семь двусторонних соглашений о сотрудничестве в области безопасности с западными странами. Каждое такое соглашение содержит пункты о поставках вооружений, инвестициях в оборонно-промышленный комплекс, обмен развединформацией. Также в тексты документов включены конкретные объемы финансовой помощи, которую каждая страна обязуется выделить нам в 2024 году. Пакет таких договоров – основа для долгосрочной системы безопасности Украины", – подчеркивает Игорь Попов.

На прошлой неделе, продолжает он, принята Европейская Оборонно-промышленная стратегия, в которую включено стратегическое сотрудничество с Украиной. Одна из задач документа – снизить зависимость от американского вооружения и от американской военной помощи.

являются элементом давления на российское руководство в процессе потенциальных переговоров о мирном урегулировании в Украине. Пока что пожелания России не соответствуют понятиям справедливости и национальным интересам Украины. Демонстрация готовности к расширению военного сотрудничества и к обеспечению безопасности нашей страны – важный аргумент в глобальном диалоге", – поясняет эксперт. "Заявления о готовности Франции и некоторых других стран разместить свои войска на территории Украины

Он акцентирует, что продолжается подготовка к проведению Инаугурационного Саммита Мира, который должен стать платформой для консолидации дипломатической поддержки Украины.

"А в июне в Берлине пройдет очередная конференция по восстановлению Украины, на которой будут презентованы проекты экономических реформ и инфраструктурной реконструкции, – подчеркивает Игорь Попов. – Украинская экономика в решающей мере зависит от западной помощи, а военные стратегии – от достаточного количества вовремя полученных вооружений. Свои политические заявления о необходимости украинской победы Запад теперь должен подтвердить конкретными решениями, и часть таких решений уже принята".

Европе приходится быть активнее

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает очевидным, что вакуум безопасности, который создался из-за зацикленности США на себе (и риски усиливаются, в том числе в ракурсе институционального кризиса в Штатах), вынуждают Европу быть активнее. В том числе в обеспечении собственной безопасности.

"Нет сомнений, что Россия готовилась воспользоваться моментом, способствовала внутриполитическому кризису в США. Она пыталась и пытается дестабилизировать Европу и в целом Западную коалицию. Постоянно прощупывает дееспособность коллективных систем безопасности, включая НАТО. На этом фоне в Европе берут больше ответственности за минимизацию имеющихся и потенциальных рисков. Пытаясь снизить дефицит безопасности, опираясь на собственные силы", – поясняет политолог.

По его словам, это подтолкнуло к смене парадигмы восприятия российско-украинской войны. Теперь российская агрессия воспринимается как вызов для европейской безопасности. Видятся риски расширения театра боевых действий даже физически на другие страны. Не говоря уж о признании того факта, что РФ де-факто ведет ассиметричную гибридную войну против Европы.

"Франция пользуется рядом создавшихся обстоятельств, чтоб проявить свое лидерство. В частности, опираясь на то, что является единственной ядерной державой ЕС. Соответственно, может быть государством, способным защитить перед лицом российской агрессии не только себя, но и других. Фактически Макрон взял курс на превращение Парижа в безопасностную столицу ЕС – в противовес Берлину, который является финансовой столицей. Контекст содействует том, что безопасностная компонента будет выгоднее конвертироваться, в отличие от финансовой, в политическую влиятельность. Таким образом Париж хочет получить мандат на лидерство в ЕС в политических вопросах", – отмечает Олег Саакян.

У Макрона, напоминает он, это последняя президентская каденция. Так что он может себе позволить действовать не политической, а в государственной логике. И на этом формировать свой капитал, чтобы нынешнее президентство не стало венцом его политической карьеры, а дало возможность дальнейшего статусного роста.

и ряда лидеров, которые присоединяются к его инициативам, отказывается от старого подхода. И демонстрирует, что это танго можно танцевать вдвоем. Ставя Путина в состояние, когда от Запада можно ожидать чего угодно. Что поднимает ставки для его игры в блеф", – констатирует эксперт. "Подобные процессы приведут (уже приводят) к увеличению поддержки Украины со стороны Европы. Об этом инициативы по созданию ряда коалиция для нашей страны: дальнобойной, дроновой, а теперь еще и держав, готовых предоставить свои войска для отражения российской агрессии на украинской земле. Это перехватывает эскалационную инициативу у Путина и дает достойный ответ России на ее подход стратегической неопределенности, в которой та ранее держала Западный мир. Последний самоограничивался в своих подходах "красными линиями", не желанием эскалации. А РФ имела развязанные руки. Теперь же Европа устами Макрона

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