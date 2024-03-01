После масштабных очистных работ, которые проходят на Сене, протекающей через Париж, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал журналистам искупаться в реке. При этом отмечается, что водоем был закрыт для купания последних сто лет.

Эммануэль Макрон

Такое обещание президент дал на церемонии открытия олимпийского городка в пригороде Парижа. При этом Макрон отметил, что дату своего купания в Сене он не будет оглашать раньше времени, поскольку боится, что соберется толпа людей.

Напомним, в Париже как раз на этапе завершения дорогостоящий проект по очистке Сены, которая была закрыта для купания последнее столетие из-за плохого состояния воды. Известно, что в 2023 году на реке уже предстояли соревнования для плацов. Однако их пришлось отменить из-за попадания в водоем сточных вод.

При этом известно, что очистить Сену обещал в 1990 году мэр Парижа Жак Ширак. Он заявлял, что искупается в реке в течение следующих трех лет. Но этого так и не произошло. Однако сейчас власти Франции подошли к проблеме очистки Сены со всей серьезностью. Дело в том, что во время летней Олимпиады 2024 запланировано провести торжественный парад лодок на Сене. Кроме того, на реке хотят провести соревнования по плаванию: две гонки на длинные дистанции и часть триатлона.

Известно, что бюджет проекта составляет 1,5 миллиарда евро. Уже установлена специальная сеть подземных труб и насосов, чтобы не допустить попадания в воду Сены вредных бактерий. Также власти усовершенствовали очистные сооружения вдоль водоема.

Портал "Комментарии" сообщал, что в последнее время имя французского президента у всех на слуху. В частности, он заявил, что западные страны могут направить свои войска в Украину.