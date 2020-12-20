Мутация СOVID: Франция запретила въезд из Британии всеми видами транспорта

Франция присоединилась к Ирландии и растущему списку европейских стран, которые наложили ограничения на поездки в Великобританию после всплеска случаев нового, более заразного штамма коронавируса. Об этом пишет Sky News.

"Все потоки пассажиров из Соединенного Королевства во Францию ​​приостановлены с полуночи сегодня на 48 часов, для всех видов транспорта", — сказал представитель правительства.

Ограничения Ирландии на полеты и паромы будут действовать в течение первых 48 часов, а затем пересмотрятся на заседании кабинета министров во вторник. Как пишет Sky, представитель правительства сказал, что консультировался со своими европейскими партнерами по поводу ограничений на поездки, но не сразу стало ясно, когда и как долго они продлятся.

Напомним, правительство Нидерландов остановило авиасообщение с Британией до конца 2020 года. Бельгия ввела ограничения на 24 часа с возможным продлением. Италия и Австрия присоединились к запрету из-за опасений насчет нового штамма коронавируса. Нидерланды стали первой страной, которая запретила полеты, когда органы местные здравоохранения подтвердили как минимум один случай заражений новым штаммом. Затем Бельгия прекратила полеты и остановила железнодорожное сообщение с Британией. Италия объявила об ограничениях после Бельгии, но не назвала сроки.

Ожидается, что голландские ограничения продлятся как минимум до нового года. Австрия заявила, что также прекратит полеты из Великобритании, но подробностей о сроках запрета пока нет.

Ранее СМИ узнали, что премьер созвал экстренное собрание министров, получив доказательства мутации вируса. Премьер заявил, что новый штамм коронавируса опаснее на 70%.









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