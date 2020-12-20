Мутация COVID: Австрия, Бельгия, Италия и Нидерланды запретили въезд из Британии

Правительство Нидерландов остановило авиасообщение с Британией до конца 2020 года. Бельгия ввела ограничения на 24 часа с возможным продлением. Италия и Австрия присоединились к запрету из-за опасений насчет нового штамма коронавируса. Об этом пишет Sky News.

Нидерланды стали первой страной, которая запретила полеты, когда органы местные здравоохранения подтвердили как минимум один случай заражений новым штаммом. Затем Бельгия прекратила полеты и остановила железнодорожное сообщение с Британией. Италия объявила об ограничениях после Бельгии, но не назвала сроки.

Ожидается, что голландские ограничения продлятся как минимум до нового года. Австрия заявила, что также прекратит полеты из Великобритании, но подробностей о сроках запрета пока нет.

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса опаснее на 70%. Ранее СМИ узнали, что премьер созвал экстренное собрание министров, получив доказательства мутации вируса.

Ранее "Комментарии" сообщали, что США пересмотрят рекомендации к использованию вакцины Pfizer из-за побочных эффектов.













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