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Главная Новости Мир Великобритания Мутация COVID: Австрия, Бельгия, Италия и Нидерланды запретили въезд из Британии
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Мутация COVID: Австрия, Бельгия, Италия и Нидерланды запретили въезд из Британии

Все четыре страны ввели ограничения в один день

сегодня, 16:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

Правительство Нидерландов остановило авиасообщение с Британией до конца 2020 года. Бельгия ввела ограничения на 24 часа с возможным продлением. Италия и Австрия присоединились к запрету из-за опасений насчет нового штамма коронавируса. Об этом пишет Sky News. 

Мутация COVID: Австрия, Бельгия, Италия и Нидерланды запретили въезд из Британии

Нидерланды стали первой страной, которая запретила полеты, когда органы местные здравоохранения подтвердили как минимум один случай заражений новым штаммом. Затем Бельгия прекратила полеты и остановила железнодорожное сообщение с Британией. Италия объявила об ограничениях после Бельгии, но не назвала сроки. 

Ожидается, что голландские ограничения продлятся как минимум до нового года. Австрия заявила, что также прекратит полеты из Великобритании, но подробностей о сроках запрета пока нет.

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса опаснее на 70%. Ранее СМИ узнали, что премьер созвал экстренное собрание министров, получив доказательства мутации вируса. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что США пересмотрят рекомендации к использованию вакцины Pfizer из-за побочных эффектов. 





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Источник: https://news.sky.com/story/covid-19-italy-austria-belgium-and-netherlands-ban-uk-flights-over-new-coronavirus-strain-fears-12168042
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