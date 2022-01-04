"Мы не уступим": французские чиновники отреагировали на угрозы смертью из-за нового законопроекта

Законодатели от правящей партии Франции заявили в понедельник, 3 января, что не будут напуганы угрозами смертью. Угрозы получили десятки политиков в связи с законопроектом, требующим от людей предъявлять доказательства вакцинации для посещения ресторана или кинотеатра. Об этом сообщает Reuters.

Дебаты по запланированному правительством Франции законопроекту о вакцинации - Reuters

Новый закон, исключающий возможность показа отрицательного результата теста вместо сертификата о вакцинации, поддержали несколько партий, поэтому почти наверняка он будет принят нижней палатой во время голосования.

Напряженные дебаты в парламенте в понедельник, 3 января, продемонстрировали то, что правительство и оппозиция назвали широко распространенной усталостью от пандемии и мер по ее преодолению.

Предлагаемое ужесточение правил разозлило активистов против вакцинации, и некоторые законодатели говорят, что они подверглись агрессии со стороны активистов, включая вандализм и угрозы насилием.

"Мы не уступим. На кону наша демократия ", — сказала парламенту Яэль Браун-Пивет из правящей партии La Republique en Marche (LREM), ссылаясь на угрозы смертью, которые, по ее словам, получали политики.

Министр внутренних дел Джеральд Дарманин заявил, что полиция усилит защиту для законодателей после того, как несколько политиков, в том числе Барбара Бессо из LREM, обнародовали угрозы смертью от активистов.



Осуждая то, что назван "эгоизмом" выступающих против иммунизации, министр здравоохранения Оливер Веран сказал: "Цель этого закона не в том, чтобы ограничить свободы, а в том, чтобы спасать жизнь".

Как сообщали ранее "Комментарии", во Франции во время празднования Нового года сожгли 874 автомобиля.

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