"Мы не уступим": французские чиновники отреагировали на угрозы смертью из-за нового законопроекта

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Карина Ожерельева
Законодатели от правящей партии Франции заявили в понедельник, 3 января, что не будут напуганы угрозами смертью. Угрозы получили десятки политиков в связи с законопроектом, требующим от людей предъявлять доказательства вакцинации для посещения ресторана или кинотеатра. Об этом сообщает Reuters.
Дебаты по запланированному правительством Франции законопроекту о вакцинации - Reuters
Новый закон, исключающий возможность показа отрицательного результата теста вместо сертификата о вакцинации, поддержали несколько партий, поэтому почти наверняка он будет принят нижней палатой во время голосования.
Напряженные дебаты в парламенте в понедельник, 3 января, продемонстрировали то, что правительство и оппозиция назвали широко распространенной усталостью от пандемии и мер по ее преодолению.
Предлагаемое ужесточение правил разозлило активистов против вакцинации, и некоторые законодатели говорят, что они подверглись агрессии со стороны активистов, включая вандализм и угрозы насилием.
Министр внутренних дел Джеральд Дарманин заявил, что полиция усилит защиту для законодателей после того, как несколько политиков, в том числе Барбара Бессо из LREM, обнародовали угрозы смертью от активистов.
Как сообщали ранее "Комментарии", во Франции во время празднования Нового года сожгли 874 автомобиля.
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