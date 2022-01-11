Исчез в 17 веке: в США на дне озера обнаружили "корабль-призрак" (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки были обнаружены обломки корабля, который затонул более 300 лет назад. Об этом пишет издание Daily Express.

В США нашли "корабль-призрак". Фото: Pixabay

На Великих озерах (США) двое охотников за кораблекрушениями смогли обнаружить обломки "корабля призрака" под названием Грифон, который исчез бесследно еще в 1679 году. Тогда судно выполняло доставку груза ценного меха через озеро Мичиган.

В материале отмечается, что исчезновение данного корабля стало одной из самых известных морских загадок Америки.

По мнению некоторых специалистов, причиной кораблекрушения могли стать плохие погодные условия.

Для справки: "Грифон" был построен французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем для поиска путей в Азию.





Фото: Great Lakes Exploration Group via Pen News

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Cоединённых Штатах Америки двое патрульных занимались ловлей покемонов вместо выполнения служебных обязанностей. В это время рядом с ними произошло ограбление магазина, однако они так и не прибыли на вызов. Благодаря камере в служебном автомобиле выяснилось, что копы решили преследовать редкого покемона Снорлакса в игре Pokemon Go.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в китайском городе Чунцзо стадо страусов сбежало из местно фермы. Это произошло из-за плохо закрытых ворот загона. Птицы выбежали на улицы города и устроили там настоящий переполох. Сотрудники правоохранительных органов и неравнодушные граждане на протяжении нескольких часов отлавливали страусов.

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