logo

BTC/USD

42575.19

ETH/USD

3226.11

LTC/USD

131.57

USD/UAH

27.70

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Исчез в 17 веке: в США на дне озера обнаружили "корабль-призрак" (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Исчез в 17 веке: в США на дне озера обнаружили "корабль-призрак" (ФОТО)

"Грифон" бесследно исчез в 1679 году

сегодня, 19:25
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Соединённых Штатах Америки были обнаружены обломки корабля, который затонул более 300 лет назад. Об этом пишет издание Daily Express. 

Исчез в 17 веке: в США на дне озера обнаружили "корабль-призрак" (ФОТО)

В США нашли "корабль-призрак". Фото: Pixabay

На Великих озерах (США) двое охотников за кораблекрушениями смогли обнаружить обломки "корабля призрака" под названием Грифон, который исчез бесследно еще в 1679 году. Тогда судно выполняло доставку груза ценного меха через озеро Мичиган.

В материале отмечается, что исчезновение данного корабля стало одной из самых известных морских загадок Америки.

По мнению некоторых специалистов,  причиной кораблекрушения могли стать плохие погодные условия. 

Для справки: "Грифон" был построен французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем для поиска путей в Азию.

Исчез в 17 веке: в США на дне озера обнаружили ”корабль-призрак” (ФОТО) - фото 2

Фото: Great Lakes Exploration Group via Pen News

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Cоединённых Штатах Америки двое патрульных занимались ловлей покемонов вместо выполнения служебных обязанностей. В это время рядом с ними произошло ограбление магазина, однако они так и не прибыли на вызов. Благодаря камере в служебном автомобиле выяснилось, что копы решили преследовать редкого покемона Снорлакса в игре Pokemon Go. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в китайском городе Чунцзо стадо страусов сбежало из местно фермы. Это произошло из-за плохо закрытых ворот загона. Птицы выбежали на улицы  города и устроили там настоящий переполох. Сотрудники правоохранительных органов и неравнодушные граждане на протяжении нескольких часов отлавливали страусов. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/news/science/1545270/archaeology-breakthrough-griffin-shipwreck-lake-michigan-poverty-island-spt
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!