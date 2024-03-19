Начальник генштаба Армии Франции: Французская армия готовится к жесточайшим боям

Как подчеркнул Шиль, во Франции есть ряд важных преимуществ, когда речь идет о балансе сил, а также новых формах войны. По его словам, у страны удачное географическое положение, поэтому ни один враг не стоит у ее границ. Кроме того, добавил начальник генштаба, Франция имеет ядерное оружие, поэтому тоже способна оградить себя от всяческих угроз.

Армия Франции

При этом, добавил Шиль, напряженность возникает во всем мире, а у Франции есть интересы в каждом географическом регионе, а также определенные обязательства, в первую очередь речь идет об оборонных соглашениях с государствами, которые на данный момент подвергаются серьезным угрозам. Очевидно, Шиль подразумевает Украину, с которой было подписано именно такое оборонительное соглашение и которая борется с Россией, ведущей против нее захватническую войну.

"Чтобы уберечься от агрессии и защитить свои интересы, французская армия готовится к жесточайшим боям",

— подчеркнул Шиль и добавил, что если кто-то хочет мира, то он готовится к войне.

По его словам, французская армия готовится обеспечивать безопасность не только своих граждан, но и союзников в Европе. При этом он добавил, что во французскую армию приходит молодежь, которая готова.

"Каким бы ни было развитие международной ситуации, французы могут быть уверены: их солдаты будут там",

– подчеркнул Шиль.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что президент Франции Эммануль Макрон не исключил, что возможно он направит французскую армию в Украину в случае обострения ситуации, когда захватчики смогут пойти на Киев или Одессу.

Вместе с тем, глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил , что якобы Франция готовится отправить свои войска в Украину. По его информации, на первом этапе в страну может прибыть 2000 французских военных.