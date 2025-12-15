Намек на продолжение войны: во Франции рассказали, на сколько лет Украине хватит поддержки ЕС

Европейский Союз уже на этой неделе может принять решение, которое обеспечит Украине финансовую устойчивость, по меньшей мере, на ближайшие два года. Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, общаясь с журналистами в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

Жан-Ноэль Барро. Фото: из открытых источников

По словам французского топ-дипломата, на ближайшем саммите Европейского совета, где соберутся лидеры всех 27 стран-членов Евросоюза, может быть утверждено решение, которое обезопасит Украину от финансовых рисков в среднесрочной перспективе. Это, подчеркнул Барро, позволит Киеву чувствовать себя увереннее на фоне международных дискуссий, направленных на достижение мира.

Министр подчеркнул, что Украина демонстрирует готовность продвигаться вперед и ускорять процессы реформ и взаимодействия с партнерами. Он также напомнил, что переговоры между Украиной, европейскими странами и США продлятся 15 декабря в Берлине.

Отдельно Барро обратил внимание на решительные шаги Европы по отношению к России. По его словам, ЕС решил действовать самостоятельно, сохраняя ограничения на доступ Москвы к активам, размещенным в Европе, до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.

Кроме того, французский министр анонсировал введение нового пакета санкций. Под ограничения попадут девять структур, причастных к обходу санкций, в том числе представители так называемого теневого флота и судоходные компании, связанные с "Лукойлом" и "Роснефтью". Также санкции коснутся 12 человек, которых во Франции считают агентами российской дестабилизации в Европе и причастными к цифровым вмешательствам и пропагандистским кампаниям.

Читайте на портале "Комментарии" — Европейский Союз предложил два основных варианта решения по использованию замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил представитель ЕС по экономическим вопросам Балаж Уйвари.



