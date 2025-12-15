logo

Намек на продолжение войны: во Франции рассказали, на сколько лет Украине хватит поддержки ЕС

В ходе ближайшего саммита Европейского совета, где соберутся лидеры всех 27 стран-членов Евросоюза, может быть утверждено решение, которое обезопасит Украину от финансовых рисков в среднесрочной перспективе.

15 декабря 2025, 15:27
Европейский Союз уже на этой неделе может принять решение, которое обеспечит Украине финансовую устойчивость, по меньшей мере, на ближайшие два года. Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, общаясь с журналистами в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

Жан-Ноэль Барро. Фото: из открытых источников

По словам французского топ-дипломата, на ближайшем саммите Европейского совета, где соберутся лидеры всех 27 стран-членов Евросоюза, может быть утверждено решение, которое обезопасит Украину от финансовых рисков в среднесрочной перспективе. Это, подчеркнул Барро, позволит Киеву чувствовать себя увереннее на фоне международных дискуссий, направленных на достижение мира.

Министр подчеркнул, что Украина демонстрирует готовность продвигаться вперед и ускорять процессы реформ и взаимодействия с партнерами. Он также напомнил, что переговоры между Украиной, европейскими странами и США продлятся 15 декабря в Берлине.

Отдельно Барро обратил внимание на решительные шаги Европы по отношению к России. По его словам, ЕС решил действовать самостоятельно, сохраняя ограничения на доступ Москвы к активам, размещенным в Европе, до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.

Кроме того, французский министр анонсировал введение нового пакета санкций. Под ограничения попадут девять структур, причастных к обходу санкций, в том числе представители так называемого теневого флота и судоходные компании, связанные с "Лукойлом" и "Роснефтью". Также санкции коснутся 12 человек, которых во Франции считают агентами российской дестабилизации в Европе и причастными к цифровым вмешательствам и пропагандистским кампаниям.

