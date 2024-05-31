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Нардеп: французские инструктора направляются в Украину

Военные инструктора уже направляются в Украину, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко

сегодня, 19:11
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники, военные инструктора из Франции уже едут в Украину.

Нардеп: французские инструктора направляются в Украину

Французские военные

"Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется в Украину"
, – отметил нардеп.

При этом у нардепа уже поинтересовались, куда ему забросить "пару рублей" за то, что он "слил" эту информацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал все необходимые приказы, позволяющие французским инструкторам работать в Украине. При этом он добавил, что их уже ожидают в стране и они прибудут довольно быстро.

Кроме того, западные СМИ сообщали, что Франция планирует направить в Украину своих военных инструкторов, несмотря даже на негативную реакцию со стороны России и обеспокоенность некоторых союзников. В частности, Париж стремится создать и возглавить коалицию стран, которые окажут подобную помощь Киеву в военных усилиях, даже несмотря на опасения некоторых партнеров по Европейскому Союзу, что это может увеличить риск прямого конфликта с Россией.

По словам двух дипломатов, Франция вроде бы сначала направит небольшую группу персонала для оценки деталей миссии. После этого в Украину прибудут несколько сотен инструкторов. По информации французских дипломатов, планируется, что обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержке оборудования в рабочем состоянии и техническом обслуживании военных самолетов, которые предоставит Запад. Кроме того, Париж будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду.

Кроме того, известно, что Россия неоднократно угрожала Франции, если отправит своих военных в Украину.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0HruVVYmu7oej3gkuuTg1de9sDTHpiHzNScNarW9xpw1BbWSLYcZh8LjQHU6PXAytl
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