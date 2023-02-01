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Не просто сумасшедший: бывший президент Франции рассказал, чего ждать от Путина

Франсуа Олланд рассказал, чего действительно следует ожидать от Путина

сегодня, 22:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Глава РФ Владимир Путин не сумасшедший. Он "радикально рациональный" лидер. Об этом заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд, отвечая на вопросы американского издания Politico .

Не просто сумасшедший: бывший президент Франции рассказал, чего ждать от Путина

Олланд и Путин (фото из открытых источников)

"Он – радикально рациональный человек или рационально радикальный человек, как вам угодно. У него есть свои доводы, и в этих рамках он готов применить силу. Он способен понять только динамику [силы], которую мы можем настроить против него", – выразил свою мнение Олланд.


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Как утверждает бывший французский президент, руководитель Кремля, планируя свои действия, поступает по убеждению, что пройдет время и Запад устанет оказывать поддержку Украине и пойдет на мирные переговоры, которые будут выгодны Москве.

Олланд придерживается мнения, что президент РФ захочет закрепить российские военные достижения на территории Украины и готов к попытке стабилизации конфликта, надеясь, что общественность Запада не захочет витка новой эскалации. Именно на этом фоне хозяин Кремля попытается начать мирные переговоры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Франция ждет "черного четверга". Завтрашний день, 19 января, во Франции уже успели назвать "черным четвергом". Согласно информации, предоставленной местными СМИ, жители страны намерены организовать масштабный митинг с целью свержения нынешнего правительства в том случае, если будет принята пенсионная реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста до 64 лет (на данный момент – 62 года). Протесты против внесения изменений в это законодательство почти со стопроцентной вероятностью начнутся завтра, в четверг. На негативное настроение французов успел отреагировать и само правительство, которое, опасаясь провокаций, отменило множество авиарейсов и обратилось к жителям страны с просьбой воздержаться от поездок общественным транспортом, особенно в час пик.



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Источник: https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-not-mad-just-radically-rational-says-former-french-president-francois-hollande-ukraine-war/
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