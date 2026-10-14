Не только США: один из главных союзников Киева может заблокировать миллиарды евро от ЕС

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен поставила под вопрос готовность Парижа и дальше финансировать Украину через механизмы Европейского союза. В интервью Financial Times она дала понять, что в случае избрания президентом намерена ограничить помощь Киеву, если она потребует дополнительных расходов французского бюджета.

Марин Ле Пен. Фото: из открытых источников

Дискуссия разворачивается на фоне планов ЕС предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро для покрытия военных и бюджетных потребностей. По имеющимся планам, 45 млрд евро из этой суммы должны поступить в 2027 году. При этом, по оценкам чиновников Еврокомиссии, Украине в следующем году может потребоваться около 70 млрд евро дополнительного финансирования.

Ле Пен уже обещала прекратить двустороннюю помощь Киеву, сохранив отдельные формы оперативной поддержки и обучение украинских военных. Свою позицию она объясняет финансовыми ограничениями Франции и необходимостью предупредить украинское руководство, что Париж не готов бесконечно увеличивать расходы.

Политик заявила, что предполагаемая доля Франции в европейском кредите может составить 18 млрд евро, назвав эту сумму чрезмерно большой нагрузкой для страны.

Дополнительные риски связаны с обсуждением следующего семилетнего бюджета ЕС. Проект предусматривает финансовый инструмент для поддержки Украины объемом до 100 млрд евро. Ле Пен намерена выступать против бюджетного соглашения, если оно потребует от Франции значительных дополнительных взносов.

Еще один пункт ее программы – категорическое неприятие вступления Украины в Евросоюз. Политик утверждает, что членство Киева может обернуться для Франции серьезными экономическими потерями и ограничением национального суверенитета.

При этом Ле Пен заявила, что не знает, каковы намерения российского диктатора Владимира Путина, и не может судить о его планах.

Позиция французского политика создает дополнительную неопределенность вокруг долгосрочной помощи Украине. Однако возможные изменения зависят от результатов выборов, будущих решений французских властей и согласования бюджета всеми участниками ЕС. Пока заявления Ле Пен обозначают политический риск, а не принятое решение о прекращении европейского финансирования Киева.

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