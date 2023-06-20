Неожиданный поворот: СМИ о решении Франции по вступлении Украины в НАТО

Официальный Париж намерен поддержать членство Украины в Североатлантическом альянсе, поскольку это поможет предотвратить новую войну. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Le Monde".

Франция. Фото: из открытых источников

В материале говорится, источники в Елисейском дворце рассказывают, что еще до недавнего времени Франция занимала жесткую позицию по перспективам членства Украины в НАТО. Париж был не готов даже дискутировать о членстве Украины НАТО, но за последние несколько месяцев французы пересмотрели свое мнение.

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Одним из показателей этого, по информации "Le Monde", является то, что возможность членства нашей страны в Альянсе обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце. По мнению французских политиков, такой шаг поможет оказать давление на Россию.

"Вступление Украины в НАТО может отбить у России охоту продолжать войну или, если конфликт прекратится, предотвратить любую новую агрессию. Перспектива членства могла бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет это нужным", — сообщает издание.

Журналисты уточняют, что Париж с такой позицией сможет сблизиться со странами Центральной Европы и Балтии, которые дано уже требуют перестать откладывать решение по членству Украины в НАТО.

"Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии", — отметил неназванный дипломат.

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