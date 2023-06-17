Что произойдёт на саммите в Вильнюсе – какое предложение Украине озвучит НАТО

С приближением саммита НАТО в Вильнюсе, который намечен на 11-12 июля, всё больше актуализируется тема евроатлантической интеграции не только Швеции, но и Украины. Не исключено, что на этой встрече может быть приято решение о гарантиях безопасности Украины до вступления в НАТО, а также о том, что наша страна может стать членом Альянса без ПДЧ. Ну, а у российской верхушки по этому поводу – традиционная истерика и поток новых абсурдных заявлений, глашатаем которых в последние годы стал заместитель председателя Совбеза, экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Что, скорее всего, произойдет на саммите, почему это важно не только для Украины? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

В новой "вильнюсской реальности" Украина уже будет рассматриваться как драйвер новой системы безопасности с мощными вооруженными силами

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поделился таким мнением:

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"Независимо от того, какой будет конкретный результат, Вильнюсский саммит НАТО станет стартом конкретного и реального разговора о механизме и сроке вступления Украины в Альянс. Так же, как прошедший Мадридский саммит стал решающим в выработке стратегии противодействия России, так и июльский саммит в Вильнюсе сформирует качественно новую модель восточноевропейской безопасности – без двузначности, дипломатических выкрутасов и непоследовательности".

В настоящее время, отмечает эксперт, НАТО находится в состоянии коллективной мобилизации – и эта ситуация в пользу стремлений Украины к вступлению и позволяет надеяться на "зеленый свет".

Некоторыми аналитиками, продолжает Олег Постернак, рассматривается вариант скорейшего вступления Украины в НАТО – как способ прекращения войны и невозможности ее в будущем.

"Однако в Альянсе вряд ли есть полное единство относительно быстрого вступления Украины даже после условного прекращения войны, – подчеркивает эксперт. – Потому появляются такие промежуточные варианты как "гарантии сохранности", израильский, скандинавский варианты гарантий и т.д. На данный момент – это лучший вариант, чем Будапештские гарантии 1994 года. Или "бухарестское обещание" НАТО от 2008 года. В новой "вильнюсской реальности" Украина уже будет рассматриваться как драйвер новой системы безопасности с мощными вооруженными силами, которые закалены в боях с элементами войны четвертого поколения. Такую страну важно иметь в Альянсе, так как она становится фактором безопасности континента, сдерживания России от агрессивных и реваншистских действий".

Альянс положительно оценит наши реформы, модернизацию, военные победы

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль напоминает, что на этой неделе были положительные для нашей страны решения в формате "Рамштайн". На 13-м заседании окончательно определились касательно обучения украинских пилотов на натовских истребителях F-16. А это, подчеркивает Катерина Коваль – большой сдвиг относительно сотрудничества Украины с Альянском.

"Что касается российских антинатовских, антиукраинских заявлений, в них нет ничего удивительного. Пропагандистская машина распространяет старые нарративы в стиле "Украина хотела напасть на Россию, если бы Украина не стремилась в НАТО, не было бы войны, РФ лишь оборонятся" и так далее. К реальности это не имеет никакого отношения. Мы помним, что Украина начал евроатлантический путь практически с начала объявления свой независимости", – отмечает эксперт.

Она напоминает, что министр обороны нашей страны – Резников – заявил, что, возможно, нас ждет новый формат сотрудничества с Альянсом. Более расширенный, глубокий.

"Прошло заседание Комиссии Украина-НАТО. Планируется заседание в рамках Совета Украина-НАТО. Мы демонстрируем успехи на поле боя, на международной арене, – акцентирует Катерина Коваль. – Уверена, что Альянс положительно оценит наши реформы, модернизацию, военные победы. И примет решение относительно расширения сотрудничества, а также вступления Украины в НАТО – в обозримом будущем".

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