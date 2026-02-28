Обстановка очень тревожная: зачем Франция срочно созывает Совбез ООН

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж инициирует срочное заседание Совета безопасности ООН из-за начала войны Ближнем Востоке. Также Париж готов активизироваться для защиты своих стран-партнеров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте французского лидера в соцсети Х.
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
По словам лидера Франции, начало войны между США, Израилем и Ираном влечет за собой серьезные последствия для международного мира и безопасности.
Эммануэль Макрон подчеркнул, что сейчас принимаются все меры для обеспечения безопасности "нашей национальной территории, наших граждан и наших интересов на Ближнем Востоке". Также Макрон предупредил, что данная эскалация опасна для всех.
Макрон добавил, что у иранского режима нет другого выбора, кроме как добросовестно участвовать в переговорах о прекращении своей ядерной и баллистической программ, а также свой деятельности по региональной дестабилизации.
Подытоживая Макрон отметил, что массовые убийства, которые совершил исламский режим – лишают иранский народ права голоса. Он подчеркнул, что это права нужно вернуть, и чем быстрее это произойдет, тем лучше.
