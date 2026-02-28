Обстановка очень тревожная: зачем Франция срочно созывает Совбез ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж инициирует срочное заседание Совета безопасности ООН из-за начала войны Ближнем Востоке. Также Париж готов активизироваться для защиты своих стран-партнеров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте французского лидера в соцсети Х.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Франция призывает к срочному заседанию Совета Безопасности ООН. Я нахожусь в тесном контакте с нашими европейскими партнерами и друзьями на Ближнем Востоке", — написал Макрон.

По словам лидера Франции, начало войны между США, Израилем и Ираном влечет за собой серьезные последствия для международного мира и безопасности.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что сейчас принимаются все меры для обеспечения безопасности "нашей национальной территории, наших граждан и наших интересов на Ближнем Востоке". Также Макрон предупредил, что данная эскалация опасна для всех.

"Франция... готова задействовать необходимые ресурсы для защиты своих ближайших партнеров, если они того попросят. Продолжающаяся эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться", — говорится в посте президента Франции.

Макрон добавил, что у иранского режима нет другого выбора, кроме как добросовестно участвовать в переговорах о прекращении своей ядерной и баллистической программ, а также свой деятельности по региональной дестабилизации.

"Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке. Иранский народ также должен иметь возможность свободно строить свое будущее", — пишет французский лидер.

Подытоживая Макрон отметил, что массовые убийства, которые совершил исламский режим – лишают иранский народ права голоса. Он подчеркнул, что это права нужно вернуть, и чем быстрее это произойдет, тем лучше.

