Обстановка дуже тривожна: навіщо Франція терміново скликає Раду безпеки ООН

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН через початок війни на Близькому Сході. Також Париж готовий активізуватись для захисту своїх країн-партнерів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту французького лідера у соцмережі Х.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

"Франція закликає до термінового засідання Ради Безпеки ООН. Я перебуваю у тісному контакті з нашими європейськими партнерами та друзями на Близькому Сході", — написав Макрон.

За словами лідера Франції, початок війни між США, Ізраїлем та Іраном спричиняє серйозні наслідки для міжнародного миру та безпеки.

Еммануель Макрон підкреслив, що зараз вживаються всіх заходів для забезпечення безпеки "нашої національної території, наших громадян та наших інтересів на Близькому Сході". Також Макрон попередив, що ця ескалація є небезпечною для всіх.

"Франція... готова задіяти необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів, якщо вони того попросять. Ескалація, що триває, небезпечна для всіх. Вона повинна припинитися", — йдеться в посту президента Франції.

Макрон додав, що іранський режим не має іншого вибору, окрім як сумлінно брати участь у переговорах щодо припинення своєї ядерної та балістичної програм, а також своєї діяльності з регіональної дестабілізації.

"Це абсолютно необхідно для безпеки всіх на Близькому Сході. Іранський народ також повинен мати змогу вільно будувати своє майбутнє", – пише французький лідер.

Підсумовуючи Макрон зазначив, що масові вбивства, які вчинив ісламський режим – позбавляють іранський народ права голосу. Він підкреслив, що це права потрібно повернути, і що швидше це станеться, то краще.

