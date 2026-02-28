Обстановка дуже тривожна: навіщо Франція терміново скликає Раду безпеки ООН

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН через початок війни на Близькому Сході. Також Париж готовий активізуватись для захисту своїх країн-партнерів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту французького лідера у соцмережі Х.
Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел
За словами лідера Франції, початок війни між США, Ізраїлем та Іраном спричиняє серйозні наслідки для міжнародного миру та безпеки.
Еммануель Макрон підкреслив, що зараз вживаються всіх заходів для забезпечення безпеки "нашої національної території, наших громадян та наших інтересів на Близькому Сході". Також Макрон попередив, що ця ескалація є небезпечною для всіх.
Макрон додав, що іранський режим не має іншого вибору, окрім як сумлінно брати участь у переговорах щодо припинення своєї ядерної та балістичної програм, а також своєї діяльності з регіональної дестабілізації.
Підсумовуючи Макрон зазначив, що масові вбивства, які вчинив ісламський режим – позбавляють іранський народ права голосу. Він підкреслив, що це права потрібно повернути, і що швидше це станеться, то краще.
