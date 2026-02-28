logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Не только Израиль и США: еще одна страна готова ввязаться в войну против Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только Израиль и США: еще одна страна готова ввязаться в войну против Ирана

ОАЭ перехватили ракеты Ирана и готовят решительный ответ

28 февраля 2026, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

ОАЭ удачно перехватили иранские баллистические ракеты, атаковавшие территорию страны. В результате падения обломков в жилом районе Абу-Даби погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Guardian"

Не только Израиль и США: еще одна страна готова ввязаться в войну против Ирана

Иран нанес удары по ОАЭ. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве ОАЭ заявили, что считают действия Ирана "дерзким нападением". По данным министерства, средства противовоздушной обороны сработали с высокой эффективностью, перехватив несколько целей.

Однако обломки одной из ракет упали на жилой сектор в Абу-Даби. Местные власти подтвердили, что это привело к материальному ущербу и гибели иностранного гражданина (выходца из Азии).

Министерство обороны акцентировало, что этот обстрел является грубым нарушением национального суверенитета и международного права. Эмираты оставляют за собой полное право на ответ.

"Мы готовы решительно противодействовать любым угрозам, имеющим целью подорвать безопасность и стабильность нации. Безопасность граждан, резидентов и посетителей является нашим главным приоритетом", — заявили в ведомстве.

Власти также призвали общественность получать информацию только из официальных источников и избегать распространения слухов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран нанес ракетные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на совместную операцию США и Израиля. Сообщается о взрывах в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, а также о воздушной тревоге в ряде стран региона.

Также издание "Комментарии" сообщало – война против Ирана: Трамп сделал первое заявление.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/feb/28/israel-attacks-iran-as-blasts-heard-in-tehran-live-updates#top-of-blog
Теги:

Новости

Все новости