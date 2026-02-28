Не только Израиль и США: еще одна страна готова ввязаться в войну против Ирана

ОАЭ удачно перехватили иранские баллистические ракеты, атаковавшие территорию страны. В результате падения обломков в жилом районе Абу-Даби погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Guardian"

Иран нанес удары по ОАЭ. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве ОАЭ заявили, что считают действия Ирана "дерзким нападением". По данным министерства, средства противовоздушной обороны сработали с высокой эффективностью, перехватив несколько целей.

Однако обломки одной из ракет упали на жилой сектор в Абу-Даби. Местные власти подтвердили, что это привело к материальному ущербу и гибели иностранного гражданина (выходца из Азии).

Министерство обороны акцентировало, что этот обстрел является грубым нарушением национального суверенитета и международного права. Эмираты оставляют за собой полное право на ответ.

"Мы готовы решительно противодействовать любым угрозам, имеющим целью подорвать безопасность и стабильность нации. Безопасность граждан, резидентов и посетителей является нашим главным приоритетом", — заявили в ведомстве.

Власти также призвали общественность получать информацию только из официальных источников и избегать распространения слухов.

