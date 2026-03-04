logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция "Она не может двигаться": Брижит Макрон перенесла экстренную операцию
commentss НОВОСТИ Все новости

"Она не может двигаться": Брижит Макрон перенесла экстренную операцию

Первая леди Франции Брижит Макрон перенесла срочную операцию на глазу.

4 марта 2026, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Жена президента Франции Брижит Макрон перенесла экстренную операцию на сетчатке глаза. Об этом сообщила ее старшая дочь, художница Лоранс Озьер-Журдан, объяснив, что матери временно запрещено передвигаться.

"Она не может двигаться": Брижит Макрон перенесла экстренную операцию

Первая леди Франции Брижит Макрон. Фото: AP/Stephanie Lecocq

2 марта старшая дочь первой леди Франции Лоранс Озьер открыла свою новую выставку в отеле Le Marois в Париже. На мероприятии также должна была присутствовать Брижит Макрон и ее младшая дочь Тифэн Озьер, однако жена французского лидера неожиданно пропустила открытие.

Лоранс Озьер объяснила, что Брижит Макрон перенесла экстренную операцию на выходных.

"Она не может двигаться. На этой неделе ей сделали экстренную операцию на сетчатке. Ей не позволено передвигаться", — сказала старшая дочь первой леди Франции.

Впоследствии Брижит Макрон позвонила дочери по телефону из Елисейского дворца через FaceTime. Она появилась в тонированных очках и попросила Лоранс Озьер объяснить присутствующим по-английски, почему она не смогла прийти на меропритие.

"Извините, мне приходится носить очки. Передай им, что мне сделали операцию на левом глазу", – сказала Брижит.

После короткого обращения первая леди виртуально позировала между дочерьми.

Интересно, что в начале года у Эмманюэля Макрона возникли также проблемы с глазом. Президент Франции тогда объяснил, что у него лопнул сосуд. Французский лидер после этого несколько недель носил солнцезащитные очки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон в темных очках стал героем мемов.

Также "Комментарии" писали, что Брижит Макрон показала средний палец публике. Момент попал на фото.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости