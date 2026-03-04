"Она не может двигаться": Брижит Макрон перенесла экстренную операцию

Жена президента Франции Брижит Макрон перенесла экстренную операцию на сетчатке глаза. Об этом сообщила ее старшая дочь, художница Лоранс Озьер-Журдан, объяснив, что матери временно запрещено передвигаться.

Первая леди Франции Брижит Макрон. Фото: AP/Stephanie Lecocq

2 марта старшая дочь первой леди Франции Лоранс Озьер открыла свою новую выставку в отеле Le Marois в Париже. На мероприятии также должна была присутствовать Брижит Макрон и ее младшая дочь Тифэн Озьер, однако жена французского лидера неожиданно пропустила открытие.

Лоранс Озьер объяснила, что Брижит Макрон перенесла экстренную операцию на выходных.

"Она не может двигаться. На этой неделе ей сделали экстренную операцию на сетчатке. Ей не позволено передвигаться", — сказала старшая дочь первой леди Франции.

Впоследствии Брижит Макрон позвонила дочери по телефону из Елисейского дворца через FaceTime. Она появилась в тонированных очках и попросила Лоранс Озьер объяснить присутствующим по-английски, почему она не смогла прийти на меропритие.

"Извините, мне приходится носить очки. Передай им, что мне сделали операцию на левом глазу", – сказала Брижит.

После короткого обращения первая леди виртуально позировала между дочерьми.

Интересно, что в начале года у Эмманюэля Макрона возникли также проблемы с глазом. Президент Франции тогда объяснил, что у него лопнул сосуд. Французский лидер после этого несколько недель носил солнцезащитные очки.

