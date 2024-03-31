Отправка иностранных войск в Украину: что об этом думают в парламенте Франции

Глава нижней палаты французского парламента Яэль Браун-Пиве заявила, что нельзя исключать сценарий отправки французских войск в Украину.

Во Франции не исключают отправку войск в Украину. Фото из открытых источников

Яэль Браун-Пиве не утверждала, что отправка французских войск в Украину обязательно состоится. В то же время она заявила, что рассматриваются все возможные варианты.

"В своем заявлении президент Макрон сказал, что не исключает ничего. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не исключено, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна", — подчеркнула глава нижней палаты парламента Франции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить продолжение макрофинансовой помощи Украине, поскольку от нее зависит ситуация на поле боя. Президент заявил, что Украина "останется там, где сейчас находится на востоке", если не будет получать постоянную помощь от США. Он пояснил, что ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но для вытеснения россиян с украинской территории им нужно больше оружия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Санкт-Петербурге началась масштабная операция по поиску и депортации мигрантов. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на адвоката, защищающего иностранных граждан в городе. Как известно, в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами. На улицах Москвы полиция задерживает почти всех мигрантов, особенно, если они с паспортами Таджикистана. Мигрантов везут в отделение, где проверяют.