Отсутствие солидарности вернулось Парижу бумерангом: эксперт рассказал, как Байден проучил Макрона

На фоне дипломатического кризиса президенты США и Франции провели телефонные переговоры: отозванный днями ранее французский посол вернется в Вашингтон; американский лидер пообещал усилить поддержку европейской антитеррористической миссии в африканском регионе Сахель; разговор инициировал Джо Байден. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический обозреватель Александр Юсупов.

Эммануэль Макрон Фото из открытых источников

Он отмечает, отношения сторон нормализованы и очень хорошо, что это произошло быстро. Эммануэль Макрон, который готовится к выборам, смог заставить американского коллегу попросить о звонке и публично признать свою неправоту в контексте тайного согласования договора с Австралией о строительстве субмарин за спиной Франции, из-за чего Париж потерял контракт на 43 миллиарда долларов.

"Рассчитывал Макрон на большее количество уступок, когда на прошлой неделе впервые с конца 18-го века французский посол был отозван из США, а Париж попросил ЕС заблокировать торговые переговоры с Вашингтоном? Очень вероятно, что да. Однако Байден ограничился размытыми обещаниями и даже не стал приглашать лидера Франции в Белый дом", – отметил эксперт.

Юсупов добавляет, без сомнений решающую роль здесь сыграла реакция остальной Европы. Абсолютное большинство соседей Франции заняли нейтральную позицию, а некоторые даже стали на сторону США, которые остаются ключевым стратегическим партнером для европейских государств.

"Источники Politico говорят, что Нидерланды, Бельгия, Дания и Ирландия призвали Брюссель не откладывать переговоры с Вашингтоном. Как отметили источники издания EURACTIV, тоже самое сделали Германия, Австрия и Италия. Более того, премьер-министр Дании в комментарии для СМИ похвалила Байдена за преданность союзникам. Кстати, а что сделал Макрон после того, как в мае этого года Чехия попросила все страны ЕС выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности в деле со взрывом складов боеприпасов?", – задается вопросом Александр Юсупов.

Он добавляет, французский лидер вместе с Ангелой Меркель предложили возобновить проведение саммитов Россия-ЕС, чем раздражали всю Восточную Европу. Отсутствие солидарности вернулось Парижу бумерангом.

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