Отсутствие солидарности вернулось Парижу бумерангом: эксперт рассказал, как Байден проучил Макрона

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Кравцев Сергей
На фоне дипломатического кризиса президенты США и Франции провели телефонные переговоры: отозванный днями ранее французский посол вернется в Вашингтон; американский лидер пообещал усилить поддержку европейской антитеррористической миссии в африканском регионе Сахель; разговор инициировал Джо Байден. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический обозреватель Александр Юсупов.
Эммануэль Макрон Фото из открытых источников
Он отмечает, отношения сторон нормализованы и очень хорошо, что это произошло быстро. Эммануэль Макрон, который готовится к выборам, смог заставить американского коллегу попросить о звонке и публично признать свою неправоту в контексте тайного согласования договора с Австралией о строительстве субмарин за спиной Франции, из-за чего Париж потерял контракт на 43 миллиарда долларов.
Юсупов добавляет, без сомнений решающую роль здесь сыграла реакция остальной Европы. Абсолютное большинство соседей Франции заняли нейтральную позицию, а некоторые даже стали на сторону США, которые остаются ключевым стратегическим партнером для европейских государств.
Он добавляет, французский лидер вместе с Ангелой Меркель предложили возобновить проведение саммитов Россия-ЕС, чем раздражали всю Восточную Европу. Отсутствие солидарности вернулось Парижу бумерангом.
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