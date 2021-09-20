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Политолог: недолго музыка играла – произошедшее в Мали приведёт к резкой смене тона Макрона по России

В отношениях Франции и России снова предвидится раскол

сегодня, 17:15
Автор:

Кравцев Сергей

Ещё совсем недавно президент Франции Эммануэль Макрон, решивший налаживать отношения с Москвой, чуть ли не говорил, что Россия больше не враг, и надо вместе бороться с международным терроризмом, но ситуация в Мали (Западная Африка), нужно полагать, приведёт к кардинальной смене тона. Как передает издание "Комментарии", такое предположение на своей странице в Facebook высказала политолог и политический обозреватель Олеся Яхно-Белковская.

Политолог: недолго музыка играла – произошедшее в Мали приведёт к резкой смене тона Макрона по России

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото из открытых источников

Политолог отметила, как только Франция заявила о сокращении своего присутствия в Мали, Россия тут же этим воспользовалась. И вот ЧВК Вагнера уже близки к подписанию сделки с властями Мали по поводу отправки тысячи наемников. Москва своего шанса не упускает.

Олеся Яхно отмечает, сделка предполагает тренировку военных Мали и защищу высокопоставленных представителей властей, за что ЧВК Вагнер будет получать примерно 10 миллионов долларов в месяц. В целом из 12 стран, где есть "вагнеровцы", более половины – это африканские страны. И Запад за этим всем спокойно наблюдал.

"В итоге, Франция пригрозила полностью уйти, если придут российские наемники. Германия, которая послала в Мали сотни миротворцев и военных инструкторов, также предупредила, что пересмотрит свое участие в случае сделки Мали с ЧВК Вагнер. Вот такая история", – резюмировала политолог.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Франция в очередной раз прогнулась под Россию, снова на первое место вышел бизнес.



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Источник: https://www.facebook.com/olesya.yakhnobelkovskaya/posts/4150478215050565
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