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Почему во Франции туристов попросили срочно покинуть любимый остров

На Мартинике туристов просят покинуть остров

сегодня, 18:30
Автор:

Хмільовська Інна

На французской Мартинике из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом объявили полный локдаун. Строгие карантинные меры начали действовать уже во вторник, 10 августа. На острове перестанут работать все магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости. Власти Мартиники также закрыли отели и пляжи и призвали туристов покинуть территорию острова.

Почему во Франции туристов попросили срочно покинуть любимый остров

Остров Мартиника. Фото с Тwitter

По данным префекта Мартиники Станисласа Казеля, на Мартинике заболеваемость коронавирусом почти в шесть раз выше, чем в европейской Франции. Число новых подтвержденных случаев COVID-19 на сто тысяч человек населения, выявленных за последнюю неделю, достигло 1166. "Пороговым" значением, которое соответствует контролируемой эпидемиологической ситуации, во Франции считают 50 заболевших.

Почему во Франции туристов попросили срочно покинуть любимый остров - фото 2

Жесткий локдаун будет действовать по меньшей мере три недели. Выходить из дома без уважительной причины можно будет только на расстояние один километр. На Мартинике не будут работать рестораны, кафе и все магазины, кроме продовольственных. Работодателям рекомендуют перевести своих сотрудников на удаленную работу.

Власти Мартиники попросили туристов покинуть остров. Отели смогут принимать только тех, кто путешествует по работе, в том числе врачей. Сезонная аренда жилья отпускникам также подпадет под запрет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Таиланд запретил использование кремов: что происходит на острове. Эксперты заявляют, что кораллы Таиланда в опасности из-за некоторых веществ, находящихся в составе солнцезащитных кремов. В частности, это оксибензон, октиноксат, 4-метилбензилиденкамфор и бутилпарабен. Эти составляющие также уничтожают личинки кораллов, препятствуют их размножению и вызывают обесцвечивание рифов. 


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Источник: https://twitter.com/LCI/status/1424997825964826628?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1424997825964826628%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdip.org.ua%2Ffranciya%2Ffrancuzka-vlada-zaklikala-turistiv-pokinuti-ostriv-martinika%
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