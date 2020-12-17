kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.12.2020

BTC/USD

22769.58

ETH/USD

657.36

LTC/USD

100.00

НБУ 17.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Франция Почему вы думаете, что мы придурки? - Путин журналисту BBC
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему вы думаете, что мы придурки? - Путин журналисту BBC

сегодня, 14:47
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции Владимира Путина журналист BBC спросил президента России о химическом оружии и ситуации с Навальным. 

Почему вы думаете, что мы придурки? - Путин журналисту BBC

"Про покушение на известного нашего блогера я уже объяснял... Если у кого-то есть данные, что применялось химическое оружие, дайте нам знать. 

"Почему нам до сих пор не дали официального заключения?"

"Почему вы думаете, что мы придурки", — ответил он журналисту BBC на пресс-конференции

На этой же пресс-конференции президент России объяснил, почему Германии выгоден проект "Северный поток — 2" и высказался о ситуации на Донбассе

Материал дополняется

Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19. Профессор Тель-Авивского университета подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции для борьбы с коронавирусом



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ