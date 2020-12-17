Почему вы думаете, что мы придурки? - Путин журналисту BBC

Сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции Владимира Путина журналист BBC спросил президента России о химическом оружии и ситуации с Навальным.

"Про покушение на известного нашего блогера я уже объяснял... Если у кого-то есть данные, что применялось химическое оружие, дайте нам знать.

"Почему нам до сих пор не дали официального заключения?"

"Почему вы думаете, что мы придурки", — ответил он журналисту BBC на пресс-конференции

На этой же пресс-конференции президент России объяснил, почему Германии выгоден проект "Северный поток — 2" и высказался о ситуации на Донбассе.

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Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19. Профессор Тель-Авивского университета подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции для борьбы с коронавирусом





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