Политический кризис во Франции: действительно ли Макрон намерен уйти в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон категорически отбрасывает идею о том, чтобы уйти в отставку, даже несмотря на угрозу распада четвертого правительства за последние 16 месяцев из-за вотума недоверия со стороны правых и левых оппозиционных политсил. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

В своей первой реакции на требования оппонентов и некоторых членов собственного центристского блока о его отставке, Макрон возложил вину за самый глубокий политический кризис во Франции с 1950-х годов на ссоры между партиями и президентские амбиции других политиков.

Выступая в Шарм-эш-Шейхе (Египет), где французский лидер участвовал в "Саммите мира" по урегулированию ситуации в Секторе Газа, Макрон попытался не комментировать тему политического кризиса у себя в стране, с которыми пытается разобраться Себастьян Лекорню, — 39-летний близкий соратник, которого он в пятницу, 10 октября, повторно назначил на должность премьер-министра.

Президент заявил, что его обязанность перед избирателями, которые непосредственно избрали его главой государства в 2017 и 2022 годах, заключается в обеспечении стабильности до завершения его каденции в апреле 2027 года.

"Никогда не забывайте, что мандат, который французский народ предоставляет президенту, — это служить, служить и служить, и давать ответы на вопросы, которые беспокоят французов в повседневной жизни. Это единственное, что имеет значение. Остальное — дело правительства", — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что "полную ответственность за этот хаос" несут политические силы, которые вызвали дестабилизацию Себастьяна Лекорню.

Как пишет The Times, согласно опросам, оппозиция, аналитики и большинство граждан возлагают вину за нынешнюю политическую турбулентность именно на 47-летнего Макрона.

Она началась после того, как в июне 2024 года президент объявил досрочные парламентские выборы, пытаясь заблокировать рост влияния ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Левоцентристский альянс получил наибольшее количество мест, однако Макрон сформировал правительство из представителей собственного центристского лагеря и союзников из правоцентристов.

