Політична криза у Франції: чи справді Макрон має намір піти у відставку

Президент Франції Еммануель Макрон категорично відкидає ідею про те, щоб піти у відставку, навіть незважаючи на загрозу розпаду четвертого уряду за останні 16 місяців через вотум недовіри з боку правих та лівих опозиційних політсил. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Times.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

У своїй першій реакції на вимоги опонентів та деяких членів власного центристського блоку про його відставку Макрон поклав провину за найглибшу політичну кризу у Франції з 1950-х років на сварки між партіями та президентські амбіції інших політиків.

Виступаючи в Шарм-еш-Шейху (Єгипет), де французький лідер брав участь у "Саміті світу" щодо врегулювання ситуації в Секторі Газа, Макрон спробував не коментувати тему політичної кризи у себе в країні, з якими намагається розібратися Себастьян Лекорню, — 39-річний близький соратник. посаду прем’єр-міністра.

Президент заявив, що його обов'язок перед виборцями, які безпосередньо обрали його главою держави у 2017 та 2022 роках, полягає у забезпеченні стабільності до завершення його каденції у квітні 2027 року.

"Ніколи не забувайте, що мандат, який французький народ надає президенту, — це служити, служити і служити, і давати відповіді на питання, які турбують французів у повсякденному житті. Це єдине, що має значення. Решта — справа уряду", — сказав Макрон.

Він наголосив, що "повну відповідальність за цей хаос" несуть політичні сили, які викликали дестабілізацію Себастьяна Лекорню.

Як пише The Times, згідно з опитуваннями, опозиція, аналітики та більшість громадян покладають провину за нинішню політичну турбулентність саме на 47-річного Макрона.

Вона розпочалася після того, як у червні 2024 року президент оголосив дострокові парламентські вибори, намагаючись заблокувати зростання впливу ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

Лівоцентристський союз отримав найбільшу кількість місць, проте Макрон сформував уряд із представників власного центристського табору та союзників із правоцентристів.

