logo

BTC/USD

50226.66

ETH/USD

4332.62

LTC/USD

164.89

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция После угроз Байдена Макрон решил поговорить с Путиным и Зеленским
commentss НОВОСТИ Все новости

После угроз Байдена Макрон решил поговорить с Путиным и Зеленским

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения российских войск к границе Украины

сегодня, 12:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Данные разведки не могут не вызывать беспокойство, ведь концентрация российских войск у украинской границы не уменьшается. Учитывая обостренную ситуацию президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путины и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает BFM TV, ссылаясь на пресс-службу Елисейского дворца.

После угроз Байдена Макрон решил поговорить с Путиным и Зеленским

Президент Франции Макрон. Фото: aa.com.tr

Издание отмечает, Макрон настроен на диалог с лидерами Украины и России, чтобы попытаться снять напряженную ситуацию, которая возникла вблизи украинской границы.

В Париже очень экстренно приняли решение о разговоре с Зеленским и Путиным. Этому послужило предупреждение президента США Джо Байдена о том, что Запад намерен усилить давление на Россию, задействовав все возможные рычаги. Особый акцент был сделан на эконмическом давлении на Россию. Байден не указал прямо, но ряд СМИ сообщил, что экономические санкции подразумевают остановку "Северного потока-2". Также глава Белого Дома не принял ультиматум Путина относительно "красных линий" по членству Украины в НАТО.

Читайте на портале "Комментарии" — в Госдепе заявили, что президент России Владимир Путин своими заявлениями всячески показывает, что он не отказался от своей идеи – восстановить Советский Союз. Реализацией своих планов по воссозданию СССР Путин хочет войти в историю.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — Байден предупредил Путина – от атаки на Украину лучше отказаться. В противном случае последствия для России будут плачевными.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bfmtv.com/international/asie/russie/crise-en-ukraine-macron-va-s-entretenir-avec-zelensky-et-poutine_AD-202112070431.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!