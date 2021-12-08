После угроз Байдена Макрон решил поговорить с Путиным и Зеленским

Данные разведки не могут не вызывать беспокойство, ведь концентрация российских войск у украинской границы не уменьшается. Учитывая обостренную ситуацию президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путины и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает BFM TV, ссылаясь на пресс-службу Елисейского дворца.

Президент Франции Макрон. Фото: aa.com.tr

Издание отмечает, Макрон настроен на диалог с лидерами Украины и России, чтобы попытаться снять напряженную ситуацию, которая возникла вблизи украинской границы.

В Париже очень экстренно приняли решение о разговоре с Зеленским и Путиным. Этому послужило предупреждение президента США Джо Байдена о том, что Запад намерен усилить давление на Россию, задействовав все возможные рычаги. Особый акцент был сделан на эконмическом давлении на Россию. Байден не указал прямо, но ряд СМИ сообщил, что экономические санкции подразумевают остановку "Северного потока-2". Также глава Белого Дома не принял ультиматум Путина относительно "красных линий" по членству Украины в НАТО.

Читайте на портале "Комментарии" — в Госдепе заявили, что президент России Владимир Путин своими заявлениями всячески показывает, что он не отказался от своей идеи – восстановить Советский Союз. Реализацией своих планов по воссозданию СССР Путин хочет войти в историю.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — Байден предупредил Путина – от атаки на Украину лучше отказаться. В противном случае последствия для России будут плачевными.





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