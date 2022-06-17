После визита в Киев Макрон хочет в Москву, но есть одно условие

Президент Франции Эммануэль Макрон не видит проблем с тем, чтобы несмотря на полную изоляцию России из-за развязанной войны против Украины отправиться в Россию на переговоры Путиным. Французский лидер подчеркнул, что эта поездка действительно может состояться, но при определенных "предварительных условиях". Как передает портал "Комментарии", об этом Макрон заявил в интервью французскому телеканалу TF1.

Эммануэль Макрон. Фото GETTY IMAGES

Свои постоянные попытки поговорить с Путиным по телефону Эммануэль Макрон объяснил особой ролью Франции. Французский президент не исключает, что он согласиться на визит в Россию, чтобы с глазу на глаз переговорить с президентом России Владимиром Путиным, но, говорит, что это состоится только в тому случае, если от Москвы поступит сигнал о необходимости такого визита и готовности разговаривать.

"Я продолжу говорить с ним "Ред. Путиным" с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", – отметил президент Франции.

Лидер французов отметил, что упомянутые им предпосылки по состоянию на сегодняшний день не выполнены.

По словам Эммануэля Макрона, его контакты с Путиным не повлияли на отношения с власть в Украине. При этом президент Франции напомнил, что он был первым европейским лидером, которые принял на официальном уровне Владимира Зеленского между первым и вторым туром президентских выборов в 2019 году.

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