Появилось новое неожиданное "доказательство", что жена Макрона могла быть мужчиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилось новое неожиданное "доказательство", что жена Макрона могла быть мужчиной

На сайте налоговой службы Франции Брижит Макрон записали под мужским именем. Инцидент подогрел теории заговоров об ее изменении пола.

На фоне продолжающейся кампании дезинформации и заговоров вокруг первой леди Франции Брижит Макрон, в СМИ сообщили о новом скандале. Как стало известно из документального фильма телеканала BFMTV, на сайте налоговой службы Франции жена президента Эмманюэля Макрона была записана мужским именем, что лишь подогрело слухи о трансгендерности первой леди.

Появилось новое неожиданное "доказательство", что жена Макрона могла быть мужчиной

Брижит Макрон. Фото: Benoit Tessier/POOL/EPA

В сентябре 2024 года Брижит Макрон зашла в свой кабинет на сайте налоговой службы и обнаружила, что вместо ее имени в системе было указано имя ее брата Жан-Мишеля. Об этом в фильме рассказал руководитель аппарата первой леди Тристан Броме.

"Она входит в систему и видит, что там написано не Брижит Макрон, а Жан-Мишель Макрон", — отметил Броме.

Елисейский дворец отнесся к этому серьезно, и сама Брижит подала жалобу. По предварительным данным, имя могли сменить внутренние работники службы. В результате расследования удалось установить личности двух подозреваемых.

Как отмечается в фильме BFMTV, по делу о "цифровом преследовании" первой леди фигурируют десять человек. В конце октября в уголовном суде Парижа предстанут восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 60 лет. Их обвиняют в сексистском кибербулинге и распространении оскорбительных комментариев пола и гендерной идентичности Брижит Макрон.

Теории заговора вокруг Брижит Макрон

Сплетни о якобы "трансгендерности" первой леди Франции циркулируют в соцсетях годами. Теорию о том, что Брижит родилась мужчиной, распространяют преимущественно праворадикальные круги и конспирологи. Они утверждают, что якобы 72-летняя Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель, который впоследствии сделал операцию по смене пола.

Одной из главных фигуранток в разжигании этой теории заговора является журналистка Наташа Рэй, которую в прошлом году уже оштрафовали за распространение ложных утверждений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США заявили о "доказательствах", что Брижит Макрон была мужчиной.

Также "Комментарии" писали, что Брижит Макрон показала средний палец публике. Какое значение имел этот жест в случае первой леди Франции?



Источник: https://www.lemonde.fr/en/m-le-mag/article/2025/10/25/brigitte-macron-s-never-ending-fake-news-nightmare_6746763_117.html
