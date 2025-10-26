Появилось новое неожиданное "доказательство", что жена Макрона могла быть мужчиной

На фоне продолжающейся кампании дезинформации и заговоров вокруг первой леди Франции Брижит Макрон, в СМИ сообщили о новом скандале. Как стало известно из документального фильма телеканала BFMTV, на сайте налоговой службы Франции жена президента Эмманюэля Макрона была записана мужским именем, что лишь подогрело слухи о трансгендерности первой леди.

Брижит Макрон. Фото: Benoit Tessier/POOL/EPA

В сентябре 2024 года Брижит Макрон зашла в свой кабинет на сайте налоговой службы и обнаружила, что вместо ее имени в системе было указано имя ее брата Жан-Мишеля. Об этом в фильме рассказал руководитель аппарата первой леди Тристан Броме.

"Она входит в систему и видит, что там написано не Брижит Макрон, а Жан-Мишель Макрон", — отметил Броме.

Елисейский дворец отнесся к этому серьезно, и сама Брижит подала жалобу. По предварительным данным, имя могли сменить внутренние работники службы. В результате расследования удалось установить личности двух подозреваемых.

Как отмечается в фильме BFMTV, по делу о "цифровом преследовании" первой леди фигурируют десять человек. В конце октября в уголовном суде Парижа предстанут восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 60 лет. Их обвиняют в сексистском кибербулинге и распространении оскорбительных комментариев пола и гендерной идентичности Брижит Макрон.

Теории заговора вокруг Брижит Макрон

Сплетни о якобы "трансгендерности" первой леди Франции циркулируют в соцсетях годами. Теорию о том, что Брижит родилась мужчиной, распространяют преимущественно праворадикальные круги и конспирологи. Они утверждают, что якобы 72-летняя Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель, который впоследствии сделал операцию по смене пола.

Одной из главных фигуранток в разжигании этой теории заговора является журналистка Наташа Рэй, которую в прошлом году уже оштрафовали за распространение ложных утверждений.

