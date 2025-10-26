З’явився новий несподіваний "доказ", що дружина Макрона могла бути чоловіком

На тлі тривалої кампанії дезінформації та змов навколо першої леді Франції Бріжит Макрон, у ЗМІ повідомили про новий скандал. Як стало відомо з документального фільму телеканалу BFMTV, на сайті податкової служби Франції дружину президента Емманюеля Макрона була записана чоловічим ім’ям, що лише підігріло чутки про трансгендерність першої леді.

Бріжит Макрон. Фото: Benoit Tessier/POOL/EPA

У вересні 2024 року Бріжит Макрон зайшла до свого особистого кабінету на сайті податкової служби та виявила, що замість її імені в системі було вказано ім’я її брата Жан-Мішеля. Про це у фільмі розповів керівник апарату першої леді Трістан Броме.

"Вона входить у систему і бачить, що там написано не Бріжит Макрон, а Жан-Мішель Макрон", — зазначив Броме.

Єлисейський палац поставився до цього серйозно, і сама Бріжит подала скаргу. За попередніми даними, ім’я могли змінити внутрішні працівники служби. В результаті розслідування вдалося встановити особи двох підозрюваних.

Як зазначається у фільмі BFMTV, у справі про "цифрове переслідування" першої леді фігурують десять осіб. У кінці жовтня у кримінальному суді Парижа постануть вісім чоловіків і дві жінки віком від 41 до 60 років. Їм закидають сексистський кібербулінг та поширення образливих коментарів щодо статі та гендерної ідентичності Бріжит Макрон.

Теорії змови довкола Бріжит Макрон

Плітки про нібито "трансгендерність" першої леді Франції циркулюють у соцмережах роками. Теорію про те, що Бріжит народилася чоловіком, поширюють переважно праворадикальні кола та конспірологи. Вони стверджують, що нібито 72-річна Бріжит Макрон народилася чоловіком на ім’я Жан-Мішель, який згодом зробив операцію зі зміни статі.

Однією з головних фігуранток у розпалюванні цієї теорії змови є "журналістка" Наташа Рей, яку минулого року вже оштрафували за поширення неправдивих тверджень.

