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Правительство Франции разделилось: будет ли страна бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Часть министров поддерживает бойкот, в то время как другие чиновники настаивают на защите политики от спорта

сегодня, 12:44
Автор:

Карина Ожерельева
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Франция не будет следовать примеру некоторых других западных правительств и бойкотировать Зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале, хотя любые нарушения прав человека в Китае должны быть осуждены. Такое заявление сделал во вторник, 7 декабря, министр образования Франции. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Франции разделилось: будет ли страна бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Зимние Олимпийские игры в Пекине - фото из открытых источников

Однако министр иностранных дел Франции заявил, что Париж должен занять общую позицию с другими странами Европейского Союза по поводу возможного дипломатического бойкота.

Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Великобритания на этой неделе заявили, что их правительственные чиновники не будут посещать Игры, чтобы подчеркнуть Китаю свое отношение к положению прав человека в стране.

"Что касается дипломатического бойкота... Франция этого не сделает. Спорт – это отдельный мир, который нужно защищать от политического вмешательства ", – сказал министр образования Жан-Мишель Бланкер в эфире BFM TV.

По его словам, министр спорта Роксана Марачиняну посетит Олимпиаду в Пекине. Но нарушения прав человека в Китае должны быть осуждены, добавил он.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Париже, заявил о необходимости общей европейской позиции по вопросу дипломатического бойкота Игр в Пекине.

В 2024 году в Париже пройдут летние Олимпийские игры.

Как сообщали ранее "Комментарии", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна будет бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае, поэтому ни министры, ни официальные лица там не будут присутствовать.


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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/france-says-no-diplomatic-boycott-beijing-olympics-2021-12-09/
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