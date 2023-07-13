Президент Франции получил необычную посылку – отрезанный палец человека

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Slava Kot
Французские СМИ сообщают, что президенту Франции Эммануэлю Макрону направили по почте отрезанный палец. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Valeurs actuelles.
Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников
Отрезанный палец обнаружили поздно вечером, поэтому он был оставлен на хранение в холодильник охранников Елисейского дворца – официальной резиденции президента Франции.
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Согласно информации французского издания Valeurs actuelles, лицо, которому принадлежит палец, было идентифицировано, также начат процесс расследования. Однако другие подробности инцидента не сообщаются. Макрон и чиновники Елисейского дворца отказались комментировать ситуацию с отрезанным пальцем.
Инцидент произошел за неделю до национального праздника Франции День взятия Бастилии, а также перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, где принимались решения о гарантиях безопасности для Украины.
Это уже не в первый раз, когда государственные учреждения получают части органов. В прошлом году украинские посольства в нескольких европейских странах, включая Испанию, Польшу, Австрию, Венгрию, Нидерланды и Хорватию, получили пакеты с окровавленными глазами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эммануэль Макрон назвал главные причины масштабных протестов во Франции. По его словам, это видеоигры и социальные сети. Интересно, что во Франции, где продолжались масштабные протесты из-за убийства 17-летнего парня, собрали деньги, стрелявшему в него полицейскому. Собранная сумма составила около 1,5 млн евро.
Также "Комментарии" писали, что Франция изменила свою позицию по отношению к Украине в НАТО. Теперь она иначе, чем была в 2008 году на саммите в Бухаресте.
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