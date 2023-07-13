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Президент Франции получил необычную посылку – отрезанный палец человека

Эммануэль Макрон по почте прислали отрезанный палец человека.

сегодня, 15:05
Автор:
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Slava Kot
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Французские СМИ сообщают, что президенту Франции Эммануэлю Макрону направили по почте отрезанный палец. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Valeurs actuelles.

Президент Франции получил необычную посылку – отрезанный палец человека

Президент Франции Эмануэль Макрон. Фото с открытых источников

Отрезанный палец обнаружили поздно вечером, поэтому он был оставлен на хранение в холодильник охранников Елисейского дворца – официальной резиденции президента Франции.


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Согласно информации французского издания Valeurs actuelles, лицо, которому принадлежит палец, было идентифицировано, также начат процесс расследования. Однако другие подробности инцидента не сообщаются. Макрон и чиновники Елисейского дворца отказались комментировать ситуацию с отрезанным пальцем.

Инцидент произошел за неделю до национального праздника Франции День взятия Бастилии, а также перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, где принимались решения о гарантиях безопасности для Украины.

Это уже не в первый раз, когда государственные учреждения получают части органов. В прошлом году украинские посольства в нескольких европейских странах, включая Испанию, Польшу, Австрию, Венгрию, Нидерланды и Хорватию, получили пакеты с окровавленными глазами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эммануэль Макрон назвал главные причины масштабных протестов во Франции. По его словам, это видеоигры и социальные сети. Интересно, что во Франции, где продолжались масштабные протесты из-за убийства 17-летнего парня, собрали деньги, стрелявшему в него полицейскому. Собранная сумма составила около 1,5 млн евро.

Также "Комментарии" писали, что Франция изменила свою позицию по отношению к Украине в НАТО. Теперь она иначе, чем была в 2008 году на саммите в Бухаресте.



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Источник: https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/info-va-lelysee-a-recu-un-courrier-contenant-un-doigt-humain
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