Президент Франции заявил о необходимости переговоров с Россией

Эмманюэль Макрон считает, что продолжение дипломатического диалога с Москвой поможет снизить градус напряжения в Европе. Об этом сообщает французское издание Le Journal du Dimanche. Как уточнил лидер Французской Республики, переговоры Запада и России сегодня нужны как никогда.

Эмманюэль Макрон - фото из открытых источников

“Доказано, что путь переговоров всегда приносит свои плоды. В начале января этого года стороны согласились возобновить диалог. И именно этим мы будем заниматься в ближайшие дни", – заявил Эмманюэль Макрон.

Президент Франции добавил, что благодаря диалогу можно изменить сегодняшнюю ситуацию, которая у всех вызывает беспокойство из-за коллективной безопасности:

"Сегодня Вашингтон делает то, чем я занимаюсь в последние годы: они ведут диалог с россиянами", — утверждает политик.

Вместе с тем Макрон подчеркнул, что этот путь довольно непрост и имеет высокий уровень напряжения.

Напомним, Эммануэль Макрон считает, что у невакцинированных граждан Франции должно с каждым днём увеличиваться количество ограничений. Они должны понимать, что в повседневной жизни будут сталкиваться с новыми трудностями и, в конце концов, эта стратегия должна дать свой результат. Президент отметил, что никто не скрывает того, что власти усиливают давление на тех, кто отказывается по тем или иным причинам вакцинироваться против коронавируса. К таким людям должны быть применены меры, когда они должны оказаться максимально ограничены в своих правах и жизнедеятельности. Им должен быть ограниченный доступ к общественной деятельности. Такие люди должны быть поставлены перед фактом, что с 15 января они не смогут посещать рестораны, не смогут больше ходить в любимое кафе, они не смогут больше купить билет в театр или кино. Безответственные граждане не должны иметь те же самые права, что и все остальные граждане.

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