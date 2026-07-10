В этом году масштабный военный парад в Париже, который традиционно проходит 14 июля в честь Дня взятия Бастилии, начнется с особого выступления около 500 военнослужащих так называемой "коалиции желающих".

Парад во Франции. Иллюстративное фото

Как сообщили в Елисейском дворце, сразу за ними по главным улицам французской столицы пройдут маршем 25 украинских бойцов. Французские власти подчеркивают, что эта мера продемонстрирует единство европейских народов перед современными угрозами.

Парад станет "мощным символом" для Европы, сегодня четко осознающего "опасность для мира", отметили в официальном заявлении ведомства. По мнению организаторов, в нынешних реалиях европейский континент обязан "взять свою судьбу в собственные руки".

Традиционное праздничное действо на Елисейских Полях сплотит множество международных лидеров. На мероприятие планируют приехать около тридцати руководителей разных стран и правительств. В частности, официально подтвержден визит Президента Украины Владимира Зеленского. Также на трибунах будут присутствовать первые лица Германии, Италии и Испании, что подчеркнет совместную поддержку европейской безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об изменении подхода Соединенных Штатов к войне, которую Россия ведет против Украины. Соответствующее заявление он сделал 25 июня во время 36-го франко-итальянского саммита, проходившего во французском Антибе.

По словам французского лидера, Вашингтон согласился с новым международным документом, свидетельствующим по его оценке об отказе США от роли нейтрального посредника. Документ закрепляет поддержку Украины и ее суверенитета.