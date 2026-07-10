Президент Зеленський та українські військові відвідають масштабний військовий парад у Франції

Цьогорічний масштабний військовий парад у Парижі, який традиційно проходить 14 липня на честь Дня взяття Бастилії, розпочнеться з особливого виступу близько 500 військовослужбовців так званої "коаліції охочих".

Парад у Франції. Ілюстративне фото

Як повідомили в Єлисейському палаці, одразу за ними головними вулицями французької столиці пройдуть маршем 25 українських бійців. Французька влада наголошує, що цей захід продемонструє єдність європейських народів перед сучасними загрозами.

Парад стане "потужним символом" для Європи, яка сьогодні чітко усвідомлює "небезпеку для миру", зазначили в офіційній заяві відомства. На думку організаторів, у нинішніх реаліях європейський континент зобов'язаний "взяти свою долю в власні руки".

Традиційне святкове дійство на Єлисейських Полях згуртує велику кількість міжнародних лідерів. На захід планують приїхати приблизно тридцять керівників різних країн та урядів. Зокрема, офіційно підтверджено візит Президента України Володимира Зеленського. Також на трибунах будуть присутні перші особи Німеччини, Італії та Іспанії, що підкреслить спільну підтримку європейської безпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про зміну підходу Сполучених Штатів до війни, яку Росія веде проти України. Відповідну заяву він зробив 25 червня під час 36-го франко-італійського саміту, що проходив у французькому місті Антіб.

За словами французького лідера, Вашингтон погодився з новим міжнародним документом, який, за його оцінкою, свідчить про відмову США від ролі нейтрального посередника. Натомість документ закріплює підтримку України та її суверенітету.