Президентские выборы во Франции 2022: прогнозы и мнение экспертов

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Ольга Чародий
Экс-президент Франции Николя Саркози, который был признан
виновным в коррупции и торговле влиянием, заявил, что не намерен
баллотироваться на пост президента республики на выборах, намеченных на весну
2022 года.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
В битву, скорее всего, вновь вступит действующий президент
Эммануэль Макрон. Каковы его шансы и кто может стать реальным соперником? С
этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь
Чаленко отмечает: "Как показывают социологические замеры, во Франции продолжает
превалировать запрос на внесистемного нового политика. Именно этот образ вовсю
использовал Макрон в 2017 году. Но именно в следующем году для него это может
стать проблемой. Рейтинговые качели сегодня привели его к приблизительно 25-27%
поддержке общества, что заставляет задуматься об успешности повторного участия
в президентской кампании. Конечно, во втором туре у него потенциала для победы
больше, нежели у той же Марин Ле Пен (лидер крайне правой партии "Национальное
объединение", считающейся близкой к Кремлю – ред.). Да, рост её популярности
фантастичен, учитывая относительно недавнее нахождение на скамье маргиналов.
Тем не менее, я не считаю достаточным её радикальную риторику для
сокрушительной победы в президентском забеге".
По мнению эксперта, без изюминки эти выборы не пройдут. И
изюминкой этой станет кандидат корейского происхождения Жоаким Сон-Форже.
Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко
напоминает, что экс-президента Николя Саркози обвинили в торговле влиянием и
коррупции. И год ему придется провести под домашним арестом. Поэтому
рассматривать его как реального кандидата в президенты вряд ли стоит: в
политическом процессе он участвовать не сможет.
По словам эксперта, коронакризис и массовые протесты в стране
привели к тому, что значительная часть французов достаточно скептически
настроены к действующему президенту. Который, к слову, еще не заявлял о своем
намерении баллотироваться на второй срок.
Она также акцентирует, что французские левые обсуждают
возможность выдвижения на выборы единого кандидата для противостоянию лидерам.
Однако поддержка его вряд ли будет высокой – на прошлых парламентских выборах
левые в общем получили менее 8% голосов.
Напомним, бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в деле о коррупции и торговле
влиянием. Суд приговорил эксклаву страны к трем годам лишения свободны, однако
два их них являются условными.
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