Президентские выборы во Франции 2022: прогнозы и мнение экспертов

Экс-президент Франции Николя Саркози, который был признан виновным в коррупции и торговле влиянием, заявил, что не намерен баллотироваться на пост президента республики на выборах, намеченных на весну 2022 года.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В битву, скорее всего, вновь вступит действующий президент Эммануэль Макрон. Каковы его шансы и кто может стать реальным соперником? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отмечает: "Как показывают социологические замеры, во Франции продолжает превалировать запрос на внесистемного нового политика. Именно этот образ вовсю использовал Макрон в 2017 году. Но именно в следующем году для него это может стать проблемой. Рейтинговые качели сегодня привели его к приблизительно 25-27% поддержке общества, что заставляет задуматься об успешности повторного участия в президентской кампании. Конечно, во втором туре у него потенциала для победы больше, нежели у той же Марин Ле Пен (лидер крайне правой партии "Национальное объединение", считающейся близкой к Кремлю – ред.). Да, рост её популярности фантастичен, учитывая относительно недавнее нахождение на скамье маргиналов. Тем не менее, я не считаю достаточным её радикальную риторику для сокрушительной победы в президентском забеге".

По мнению эксперта, без изюминки эти выборы не пройдут. И изюминкой этой станет кандидат корейского происхождения Жоаким Сон-Форже.

"Он молод – всего 37 лет, достаточно эпатажен, был в партии Макрона, но ушёл из-за разногласий. А также, как бывший президент США Трамп, неравнодушен к скандалам в Твиттере, — рассказывает Игорь Чаленко. — Попробовать свои силы заходят ряд уже известных французам кандидатов по типу Лассаля и Асселино. Однако их шансы недалеко ушли от их же результата в 2017-ом — на уровне 1% на каждого. Соответственно, серьезно обсуждать их перспективы не приходится. Если на политической арене не появится "черного лебедя", который перетянет на себя симпатии французов, именно Макрон для меня остается наиболее прогнозируемой фигурой, которая займет Елисейский дворец на последующие пять лет".

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко напоминает, что экс-президента Николя Саркози обвинили в торговле влиянием и коррупции. И год ему придется провести под домашним арестом. Поэтому рассматривать его как реального кандидата в президенты вряд ли стоит: в политическом процессе он участвовать не сможет.

"И именно поэтому активировавшиеся сейчас дела против Саркози рассматриваются рядом экспертов как политические, — поясняет Ева Антоненко. — Здесь также стоит вспомнить, что после последнего проигрыша на президентских выборах Саркози обещал больше не баллотироваться".

По словам эксперта, коронакризис и массовые протесты в стране привели к тому, что значительная часть французов достаточно скептически настроены к действующему президенту. Который, к слову, еще не заявлял о своем намерении баллотироваться на второй срок.

"Наиболее вероятно, что во второй тур в случае выдвижения Макрона выйдут он и антисистемница Марин Ле Пен, рейтинги которой за последний год подросли и могут поддерживаться протестными настроениями во французском обществе. Что вполне вписывается в тенденцию к росту евроскептических настроений и в общеевропейский рост популярности националистических движений", — подчеркивает Ева Антоненко.

Она также акцентирует, что французские левые обсуждают возможность выдвижения на выборы единого кандидата для противостоянию лидерам. Однако поддержка его вряд ли будет высокой – на прошлых парламентских выборах левые в общем получили менее 8% голосов.

"Если смотреть французскую социологию за последние месяцы, можем видеть, что рейтинги Ле Пен или практически равны, или на несколько процентов выше, чем у Макрона. Это делает ее серьезным конкурентом действующему президенту. А во втором туре разница между их поддержкой находится в пределах статистической погрешности, — отмечает Ева Антоненко. — Поэтому однозначно говорить о победе того или иного кандидата сейчас нельзя. Результат Макрона будет зависеть далеко не только от уровня соцзащиты населения или того, как страна продолжит борьбу с коронакризисом, его последствиями и заболеваемостью. А скорее – от доверия французов действующему президенту, при котором не утихают протесты и которого называют "президентом богачей" за лоббирование интересов наиболее богатых категорий населения".

Напомним, бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в деле о коррупции и торговле влиянием. Суд приговорил эксклаву страны к трем годам лишения свободны, однако два их них являются условными.

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