Протесты парализовали главный музей Парижа: что происходит во Франции

Парижский Лувр оказался в центре масштабных протестов во Франции: 19 октября 2026 года музей объявил о временном прекращении работы из-за студенческих забастовок. Ситуация вызвала недовольство туристов, многие из которых планировали посещение достопримечательности за несколько недель. Администрация сообщила о закрытии в социальной сети X.

Протесты во Франции. Фото: из открытых источников

"В связи со студенческими забастовками музей в настоящее время закрыт. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в обращении к посетителям.

Когда Лувр сможет вновь принимать гостей, пока неизвестно.

Журналист Le Figaro Жан-Батист Семерджян опубликовал фотографию листовки, размещенной протестующими возле входа. Участники акции заявляют, что блокирование работы учреждений сферы услуг, включая всемирно известный музей, стало для них последней надеждой привлечь внимание властей.

На опубликованных в соцсетях видео видно, что возле здания продолжают собираться туристы. Некоторые из них, несмотря на закрытые двери, рассчитывают попасть внутрь. Для многих посетителей такой срыв означает не просто изменение планов: билеты в Лувр нередко бронируют за две-четыре недели из-за высокого спроса.

Противостояние затронуло и тех, кто работает с туристами. По словам Семерджяна, один из участников протестов пожаловался на негативную реакцию посетителей, которые возмущены тем, что заплатили за билеты, но не могут попасть в музей.

Местные гиды также выражают недовольство: путешественники преодолевают тысячи километров ради знакомства с коллекцией Лувра, однако оказываются перед закрытым входом.

Таким образом, протестная акция создала конфликт между стремлением демонстрантов добиться реакции властей и интересами туристов, не имеющих отношения к политическому противостоянию. Пока неизвестно, как долго продлится блокировка и когда музей возобновит работу в обычном режиме.

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