logo

BTC/USD

63411.13

ETH/USD

4587.51

LTC/USD

246.82

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Никогда не согласимся, что Россия является стороной конфликта, - Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Никогда не согласимся, что Россия является стороной конфликта, - Путин

По словам президента России, о том, что РФ — сторона конфликта, не сказано в минских соглашениях

сегодня, 10:46
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Москве никогда не согласятся с тем, что РФ является одной из сторон вооруженного конфликта на Донбассе. Глава Кремля отметил, что такие утверждения не закреплены в минских договоренностях. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на РИА Новости. 

Никогда не согласимся, что Россия является стороной конфликта, - Путин

Владимир Путин. Фото: Интерфакс

"В минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся", — сказал Владимир Путин. 

Напомним, что Кремль накаляет ситуацию. В Соединенных Штатах Америки предупредили союзников в ЕС, что Россия может готовиться к потенциальному вторжению на территорию Украины, в связи с тем, что напряжение между Евросоюзом и РФ усиливается из-за миграционного кризиса, которые штурмуют границы европейских стран со стороны Беларуси. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" как нашему государству реагировать на заявление западных СМИ, а также насколько вероятным является вторжение Российской Федерации в Украину. 

Кроме того, и в России отреагировали на информацию о потенциальном вторжении в Украину. В Кремле опровергают такую информацию, заявляя, что РФ не имеет подобных планов, при этом добавляя, что может собирать свои войска в любом месте на своей территории. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал публикацию  Bloomberg о предстоящем наступлении РФ на украинские территории. Чиновник украинского совета безопасности придерживается мнения, что в обнародованной статье нет новости.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-donbasse-nikogda-soglasimsya-rossiya-1636791799.html
Теги:
comments

Обсуждения

Олег

сегодня, 11:51

А може такої країни як Росія не має

зелёная плесень

сегодня, 11:25

рашка уважает только силу, а не порожняк "глубокой озабоченности" и попкошлёпных "санкций". на газопроводы в обход Украины фрицев уже подсадили, сейчас впихнут армию нелегалов, да и развалят ЕС.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!