Никогда не согласимся, что Россия является стороной конфликта, - Путин

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Елизавета Черных
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Москве никогда не согласятся с тем, что РФ является одной из сторон вооруженного конфликта на Донбассе. Глава Кремля отметил, что такие утверждения не закреплены в минских договоренностях. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на РИА Новости.
Владимир Путин. Фото: Интерфакс
Напомним, что Кремль накаляет ситуацию. В Соединенных Штатах Америки предупредили союзников в ЕС, что Россия может готовиться к потенциальному вторжению на территорию Украины, в связи с тем, что напряжение между Евросоюзом и РФ усиливается из-за миграционного кризиса, которые штурмуют границы европейских стран со стороны Беларуси. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" как нашему государству реагировать на заявление западных СМИ, а также насколько вероятным является вторжение Российской Федерации в Украину.
Кроме того, и в России отреагировали на информацию о потенциальном вторжении в Украину. В Кремле опровергают такую информацию, заявляя, что РФ не имеет подобных планов, при этом добавляя, что может собирать свои войска в любом месте на своей территории.
Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал публикацию Bloomberg о предстоящем наступлении РФ на украинские территории. Чиновник украинского совета безопасности придерживается мнения, что в обнародованной статье нет новости.
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Обсуждения
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Олег
сегодня, 11:51
А може такої країни як Росія не має
зелёная плесень
сегодня, 11:25
рашка уважает только силу, а не порожняк "глубокой озабоченности" и попкошлёпных "санкций". на газопроводы в обход Украины фрицев уже подсадили, сейчас впихнут армию нелегалов, да и развалят ЕС.